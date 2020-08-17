Курс биткоина достиг $12 тысяч. 95% инвесторов заработали на покупке монеты

Сегодня, 15 августа, курс биткоина поднимался до $12 000, сейчас опустился до $11 900. Об этом пишет РБК.

Курс биткоина достиг $12 тысяч. 95% инвесторов заработали на покупке монеты
Фото: psm7.com

Благодаря этому увеличилось количество инвесторов, которые хранят криптовалюту на внебиржевых кошельках и могут продать ее, зафиксировав прибыль. Сейчас доля таких пользователей — 95%. Все оставшиеся покупали BTC в диапазоне от текущей цены до $20 000, согласно данным аналитического сервиса intotheblock.

Ethereum

Чуть хуже положение держателей Ethereum. Сегодня цена альткоина поднималась выше $440. Вместе с тем доля инвесторов, которые могут продать монету и получить прибыль, достигла 77%. 1,8% пользователей купили криптовалюту и перевели ее на свой кошелек примерно по текущему курсу, оставшиеся 20,2% — дороже.

Индекс корреляции котировок Ethereum и Bitcoin достиг 0,96. Это значит, что почти всегда курс ETH повторяет изменения цены BTC. Индекс концентрации, показывающий, как много монет находится в руках крупных инвесторов, составляет 40%.

Токен Chainlink

Одно из лучших положений на рынке у держателей токена Chainlink (Link). Примерно 90% долгосрочных инвесторов могли зафиксировать прибыль еще в начале июля, когда курс монеты обновил исторический максимум на отметке в $5. С тех пор криптовалюта подорожала на 240%, до $17,2, в моменте котировки поднимались выше $18. По текущей цене покупали монету 94% пользователей, оставшиеся 3% приобрели дороже или могут продать ее в безубыток.

Значение индекса корреляция между котировками Link и Bitcoin находится на отметке в 0,6, зависимость токена от главной цифровой монеты невысокая. Хотя 81% эмиссии альткоина принадлежит крупным игрокам.

Меньше других заработали держатели Litecoin и Ethereum Classic. В первом случае только 43% инвесторов могут зафиксировать прибыль путем продажи альткоина по текущему курсу в $57, 49% терпят убытки. Во втором — 39% пользователей приобрели актив дешевле текущей цены в $6,9, 60% покупали дороже. Значение индекса корреляции с BTC у обоих активов выше 0,92. Почти половина эмиссии LTC хранится на кошельках крупных игроков, у ETC этот показатель еще выше — 73%.

В начале августа курс Ethereum поднимался до $415. Аналитический сервис Glassnode сообщил, что на тот момент доля инвесторов, которые могут зафиксировать прибыль, достигала 90%. В предыдущий раз этот показатель был на том же уровне в феврале 2018 г., перед тем как цена ETH начала снижение с $900 до $100.

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