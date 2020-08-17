Bloomberg: Трамп за год обеднел на $300 миллионов

Собственный капитал президента США Дональда Трампа снизился за год на $300 миллионов до $2,7 млрд. Об этом сообщает индекс миллиардеров Bloomberg .

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В целом с момента его вступления в должность он потерял 10% своего состояния.

Пандемия «съела» миллионы

Этот результат является самым резким спадом для Трампа с тех пор, как Bloomberg начал отслеживать его состояние в 2015 году. Падение началось со снижения доходов во всем портфеле офисных зданий Trump Organization и ухудшилось влиянием пандемии коронавируса на рынки недвижимости.

Критики Трампа считают, что отчасти это его вина. Они обвинили президента в том, что он не воспринимал пандемию всерьез по мере ее распространения, продвигал сомнительную лекарственную терапию вместо ношения масок и заставлял штаты бороться друг с другом за дефицитные медикаменты.

Агентство отмечает, что часть отраслей экономики США остаются на плаву благодаря массированным усилиям правительства и Федеральной резервной системы по стимулированию экономики, а также быстрому развитию э-торговли. Однако, негативные последствия для недвижимости, путешествий и отдыха продолжаются.

Где потеряно больше всего

Крупнейший удар по капиталу Трампа нанесло снижение стоимости здания на Уолл-стрит, 40, Башни Трампа на Пятая авеню и объектов недвижимости, которыми он владеет совместно с Vornado Realty Trust.

Также упали в цене и поля для гольфа, которые находятся в собственности американского лидера.

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