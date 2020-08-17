Bloomberg: Трамп за год обеднел на $300 миллионов

Собственный капитал президента США Дональда Трампа снизился за год на $300 миллионов до $2,7 млрд. Об этом сообщает индекс миллиардеров Bloomberg.

Bloomberg: Трамп за год обеднел на $300 миллионов
Фото: lb.ua

В целом с момента его вступления в должность он потерял 10% своего состояния.

Пандемия «съела» миллионы

Этот результат является самым резким спадом для Трампа с тех пор, как Bloomberg начал отслеживать его состояние в 2015 году. Падение началось со снижения доходов во всем портфеле офисных зданий Trump Organization и ухудшилось влиянием пандемии коронавируса на рынки недвижимости.

Критики Трампа считают, что отчасти это его вина. Они обвинили президента в том, что он не воспринимал пандемию всерьез по мере ее распространения, продвигал сомнительную лекарственную терапию вместо ношения масок и заставлял штаты бороться друг с другом за дефицитные медикаменты.

Агентство отмечает, что часть отраслей экономики США остаются на плаву благодаря массированным усилиям правительства и Федеральной резервной системы по стимулированию экономики, а также быстрому развитию э-торговли. Однако, негативные последствия для недвижимости, путешествий и отдыха продолжаются.

Где потеряно больше всего

Крупнейший удар по капиталу Трампа нанесло снижение стоимости здания на Уолл-стрит, 40, Башни Трампа на Пятая авеню и объектов недвижимости, которыми он владеет совместно с Vornado Realty Trust.

Также упали в цене и поля для гольфа, которые находятся в собственности американского лидера.

Ранее сообщалось

  • Экономические хозяева мира потеряли более $400 млрд. Об этом пишет MarketWatch со ссылкой на новый отчет составителя списка богатств Hurun Research. Это означает, что во время этого кризиса «испарились» все заработки самых богатых людей мира за последние 2,5 года.
  • Украинский олигарх Ринат Ахметов за год потерял $3,6 миллиарда, вследствие чего опустился на 600 позиций в рейтинге Forbes.

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