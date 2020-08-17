«Крупнейшая ошибка на Уолл-стрит»: Citigroup случайно перевел почти $1 миллиард кредиторам Revlon

Сотрудники отдела кредитных операций банка Citigroup перечислили $900 млн компаниям, предоставившим заем американскому косметическому гиганту Revlon.

«Крупнейшая ошибка на Уолл-стрит»: Citigroup случайно перевел почти $1 миллиард кредиторам Revlon
Фото: Рональд Перельман, владелец компании Revlon/probonds.ru

Сотрудники отдела кредитных операций банка Citigroup перечислили $900 млн компаниям, предоставившим заем американскому косметическому гиганту Revlon. Позже Citigroup назвал это «канцелярской ошибкой» и потребовал вернуть деньги. Об этом пишет Bloomberg.

Ошибка на миллиард

По состоянию на вечер 14 августа, никто из кредиторов косметической компании не демонстрировал готовность вернуть деньги Citigroup, уточняет Bloomberg. Представитель инвестбанка отказался от комментариев.

Представитель Revlon сообщил агентству, что компания не выплачивала свой долг или какую-либо его часть кредиторам.

Bloomberg называет произошедшее «одной из самых больших ошибок за всю историю Уолл-стрит».

«Это канцелярская ошибка ценой $1 млрд», — отметил бывший советник по реструктуризации и банкротству Майкл Стэнтон.

История конфликта

Конфликт между Revlon и кредиторами длится уже много лет, отмечает агентство. На этой неделе фонды Brigade Capital Management, Symphony Asset Management и HPS Investment Partners подали иск к производителю косметики из-за его действий в отношении кредита, выданного ими в 2016 году.

По условиям договора Revlon должна была погасить долг в 2023-м. Но истцы вместе с UMB Bank утверждают, что Revlon ненадлежащим образом оформила новый кредит, сделав обеспечением по нему права интеллектуальной собственности, которые уже использовались как обеспечение по выданному фондами кредиту.

С учетом этого компании требовали немедленного погашения долга. Неожиданно для истцов вскоре после подачи иска долг был полностью погашен из-за ошибки Citigroup. Это притом, что сам инвестбанк тоже был ответчиком по этому иску, поскольку он выступал административным агентом по займу.

Теперь Brigade, Symphony и HPS отказываются возвращать деньги, утверждают источники Bloomberg.

«Это то, чего просили инвесторы, — они хотели, чтобы их кредит был погашен. Учитывая, что их иск также направлен против банка, непонятно, почему они вернули деньги», — сказал старший аналитик Bloomberg Фил Брендель.

Агентство отмечает, что «при нормальных обстоятельствах» у кредиторов было мало надежд на полное возмещение займа, поэтому поступление денег от Citigroup стало «особенно приятным сюрпризом».

По словам одного из источников, Citigroup начал внутреннее расследование. В свою очередь Revlon заявила, что будет оспаривать «беспричинный» иск. По мнению компании, банк UMB, с которым сейчас работают кредиторы, вообще не может предъявлять иск, потому что он не является агентом по ссуде.

Сейчас Revlon изо всех сил пытается остановить падение продаж на фоне конкуренции с Estee Lauder Cos и множеством небольших компаний, которые используют социальные сети для привлечения клиентов, пишет Bloomberg.

Косметическая компания сильно пострадала от пандемии и пытается разобраться со своими займами на $3 млрд.

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