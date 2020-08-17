11 банков получили рефинанс от Нацбанка на 4,75 миллиарда

14 августа Нацбанк предоставил для 11 банков 4,75 млрд грн рефинансирования под 6% на срок 1820 дней. Об этом говорится в данных регулятора.

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Рефинанс от НБУ

«14 августа состоялись количественные тендеры по рефинансированию банков срокам: — до 84 дней и до 1 820 дней», — говорится в сообщении.

до 84 дней,

по результатам которого удовлетворены заявки 3-х банков на общую сумму 90,6 млн грн по процентной ставке в размере 6 % годовых;

до 1 820 дней,

по результатам которого удовлетворены заявки 11 банков на общую сумму 4 753,812 млн грн по процентной ставке в размере 6 % годовых.

Напомним

7 августа Нацбанк предоставил 6 банкам рефинансирование на срок до 84 дней на сумму 905,3 млн грн под 6%.

31 июля НБУ предоставил рефинансирование на срок до 84 дней, под 6% годовых для «Банка 3/4» (262 млн грн) и Аккордбанка (250 млн грн).

24 июля НБУ дал четырем банкам 816 млн грн рефинанса на срок до 84 дней, под 6% годовых. Соответствующие займы получили ИНГ Банк (600 млн грн), Мисто Банк (125 млн грн), Радабанк (70 млн грн), УБРР (21 млн грн).