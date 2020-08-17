НБУ перенес сроки подачи банками планов возобновления деятельности

Национальный банк поддержал инициативу банковского сообщества и перенес подачу планов восстановления деятельности банков в случае существенного ухудшения финансового состояния.

НБУ перенес сроки подачи банками планов возобновления деятельности
Фото: flickr.com

Национальный банк поддержал инициативу банковского сообщества и перенес подачу планов восстановления деятельности банков в случае существенного ухудшения финансового состояния. Об этом говорится в сообщении регулятора на странице в фейсбук.

Для системно важных банков

В частности НБУ отсрочил для системно важных банков конечный срок подачи планов с 1 октября до 1 декабря 2020 года.

Для других банков

Для банков, которые не получили статуса системно важного банка, конечный срок подачи планов будет оставаться 20 декабря 2020 года.

Что разрешили банкам

Нацбанк также позволит банкам не включать в планы перечень критических функций (прекращение которых может угрожать финансовой стабильности Украины или иметь существенное негативное влияние на экономику Украины).

Банкам также будет предоставлена возможность представить планы в электронном виде с соответствующей электронной подписью.

«Разработка банками и банковскими группами планов, которые будут содержать реалистичные варианты восстановления финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния или наступления стрессовой ситуации, будет способствовать быстрой стабилизации работы этих учреждений в условиях кризиса», — подчеркнула директор департамента методологии регулирования деятельности банков НБУ Наталья Иваненко.

Напомним

В июле 2019 года Национальный банк ввел требования к разработке планов восстановления деятельности банков, которые должны были представить регулятору свои планы до 1 октября 2020 года и ежегодно их обновлять.

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