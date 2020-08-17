Из-за пандемии потребление стали во Вьетнаме упало почти на 10%

Из-за пандемии потребление стали во Вьетнаме упало почти на 10%

Как сообщает Vietnam Steel Association (VSA), потребление стали в июле снова показало снижение по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Спад регистрируется четвертый месяц подряд.

Хотя Вьетнам оказался слабо затронутым пандемией коронавируса, экономика страны понесла потери. Снизился спрос на металл со стороны таких секторов как строительство, транспортное машиностроение, производство электроники.

Всего за семь месяцев видимое потребление стальной продукции во Вьетнаме составило, по оценкам VSA, 12,36 млн. т. Это на 9,6% меньше, чем в тот же период прошлого года. Производство стали в стране сократилось при этом на 6,9% по сравнению с январем-июлем 2019 г. до 13,72 млн. т.

За те же семь месяцев вьетнамский экспорт стали уменьшился только на 2,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года до $2,5 млрд. Однако VSA выражает беспокойство из-за растущего протекционизма в США, Евросоюзе и других странах, вследствие чего вьетнамские металлурги теряют рынки сбыта за рубежом.

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