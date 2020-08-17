Внешняя торговля Украины сократилась на $6 миллиардов. Отрицательное сальдо растет

За семь месяцев текущего года импорт упал на 13%, экспорт сократился на 7%. Об этом говорится в данных Гостаможслужбы.

Фото: prompolit.info

Как изменился импорт и экспорт

Импорт товаров составил $28,8 млрд, что на 13%, или на $4,2 млрд меньше, чем за январь-июль прошлого года.

Экспорт составляет $26,6 млрд, что на 7%, или на $2,1 млрд меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Отрицательное сальдо торгового баланса за семь месяцев года составило $2,2 млрд.

По итогам первого полугодия отрицательное сальдо составило $1,4 млрд.

Больше всего импортировали товаров из стран ЕС — 43% от общего количества. Из стран СНГ — 16%, и из других стран — 41%.

Экспортируется в ЕС — 37% товаров от общего количества, в страны СНГ — 13%, остальные 50% — в других.

Что экспортируем

Главные экспортные позиции Украины – зерновые (18,5% от всего объема экспорта), черные металлы (16,9%) жиры и масла животного или растительного происхождения (12,8%).

Импорт

Среди импортных товаров наибольшая доля приходится на нефтепродукты (15,8% от всего объема импорта), продукцию машиностроения (10,7%), транспортные средства (9,6%).