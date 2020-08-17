Vale намерена увеличить добычу руды на 20 млн тонн

Правление бразильской горнодобывающей корпорации Vale одобрило проект Serra Sul 120, направленный на расширение производительности железорудного комплекса S11D на севере страны.



Проект стоимостью 1,5 млрд долл. предусматривает увеличение объемов добычи руды на 20 млн. тонн. Предполагается, что его первая стадия будет реализована в течение 2021-2024 гг.



После завершения проекта производство ЖРС в северном штате Пара достигнет у Vale 260 млн тонн в год.



В текущем году компания планирует получить 305-320 млн тонн сырья. Правда, после завершения процесса перестройки хвостохранилищ на ГОКах в южных штатах добыча там может снова возрасти на 40-60 млн тонн в год.

