Порт Черноморск снизил перевалку грузов на 6,3%

Морской порт "Черноморск" (Одесская обл.) в январе-июле 2020 года сократил перевалку грузов на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 13,298 млн тонн.



Согласно информации на сайте ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ), за семь месяцев "Черноморск" снизил перевалку экспортных грузов на 2,3% к январю-июлю-2019 - до 10,809 млн тонн, импортных – на 24,3% до 1,735 млн тонн, каботажных – в 21,5 раза до 5,50 тыс. тонн, а также нарастил перевалку транзитных на 4,3% - до 748,8 тыс. тонн.



Перевалка наливных грузов в порту снизилась на 5,3% - до 895,6 тыс. тонн, сухих сыпучих грузов на 3,1% - до 9,374 млн тонн, тарно-штучных на 15,3% - до 3,028 млн тонн.



Перевалка контейнеров составила 87,477 тыс. TEU (рост 23,6%).



Как сообщалось, объем перевалки в морпорту "Черноморск" в 2019 году увеличился на 21,4% по сравнению с 2018 годом – до 26,153 млн тонн.



Порт "Черноморск" - универсальный международный порт, один из крупнейших на Черном море. На предприятии действуют специализированные терминалы и комплексы, которые позволяют перегружать широкий диапазон грузов: наливные, навалочные, генеральные. 29 причалов порта способны принимать суда грузоподъемностью до 100 тыс. тонн. Годовая проектная мощность порта – свыше 30 млн тонн. Пропускная способность порта по перевалке контейнеров – 1,15 млн TEU. С 2007 года порт способен обеспечивать одновременный прием трех океанских контейнеровозов вместимостью свыше 5 тыс. TEU, длиной до 300 м.

