НПЗ Беларуси могут сократить производство топлива

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) могут сократить переработку из-за протестов граждан, наблюдающихся сейчас в стране, считает международное ценовое агентство Argus.

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.



"Управление Мозырского НПЗ (цех №16) письменно заявило 14 августа о планах проведения забастовок ежедневно с 12.00 до 15.00 местного времени начиная с 20 августа в течение неопределенного срока, сообщили участники рынка. Они опасаются, что это может привести к снижению объемов производства", — говорится в сообщении агентства.



Отмечается также, что сотрудники Новополоцкого завода с 14 августа присоединились к протестам, но на предприятии в текущем месяце ведется плановый ремонт. По неподтвержденным данным агентства, рабочие Новополоцкого НПЗ согласились не начинать забастовку до 17 августа. Добавляется, что компания "Белнефтехим" официально не комментирует сложившуюся ситуацию.



Как сообщил Argus официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин, в данный момент ситуация в Беларуси не повлияла на объемы поставок нефти из РоSSии в эту страну, транзит по трубопроводу "Дружба" продолжается в нормальном режиме.



Массовые протестные акции начались по всей Беларуси 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.



