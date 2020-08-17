Зеленский ветировал продление моратория на взыскание имущества по валютным кредитам

Президент наложил вето на закон №3640 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно отчуждения имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте». Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Зеленский ветировал продление моратория на взыскание имущества по валютным кредитам
Фото: ua.news

Что предлагал закон

Закон предлагал продлить срок моратория на отчуждение жилого имущества за просроченный валютные кредиты граждан, в том числе ипотечные до 1 января 2022 года.

Принятый в 2018 году Кодекс по процедурам банкротства устанавливал срок моратория до 21 октября 2020 года.

Согласно закону, жилье не может быть отчуждено у гражданина, если это единственное место проживания, если общая площадь жилья составляет не более 140 кв.м. для квартиры и 240 кв.м для дома.

Что президент предлагает доработать

По мнению Зеленского, закон слишком либеральный и позволяет должникам игнорировать условия кредитных договоров.

«Законом фактически изменяются условия, при котором становится невозможным по кредитному договору принудительно отчуждать имущество без согласия собственника», — говорится в предложении президента доработать закон.

Такая ситуация создает неоднозначную трактовку закона, сделает невозможным кредитным учреждениям получить обеспечение по кредитным договорам и приведет к правовому коллапсу и нарушению конституционного принципа обязательность исполнения судебных решений, говорится в документе.

Президент отправил закон на доработку в Верховную Раду.

Предыстория

  • В июне 2014 года Рада запретила отчуждать жилье у валютных заемщиков.
  • В июне 2019 года в Фонде гарантирования вкладов сообщили, что заемщики смогут реструктуризировать валютные ипотечные кредиты.
  • 16 июля Верховная Рада приняла законопроект №3640 депутата от «Слуги народа» Александра Дубинского о продлении моратория на взыскание банками жилья, являющегося залогом по кредитам в иностранной валюте.

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