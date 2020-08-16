Скандальный застройщик в Ирпене обесточил один из домов и предложил жителям покупать квартиры в других домах (видео)

Скандальный застройщик в Ирпене обесточил один из домов и предложил жителям покупать квартиры в других домах (видео)

Скандально известный застройщик Валерий Пеший в Ирпене обесточил один из домов ЖК “Киевский”, аргументируя это тем, что некоторые из его жителей имеют задолженность по оплате за электричество. Когда возмущенные жители дома потребовали у застройщика ответить, когда же электричество появится, он возмутился присутствием при разговоре местных журналистов и посоветовал жителям покупать квартиру в других домах.

Об этом KV стало известно из сообщения местной жительницы Екатерины Шишкиной на странице в соцсети Facebook.

Как сообщила Екатерина Шишкина, 12 августа по указанию застройщика Валерия Пешего был обесточен дом по ул. Университетская, 2/1, корпус 3 (ЖК “Киевский”). При этом дом не газифицирован.

Группа местных жителей в сопровождении местных журналистов пришли к застройщику, чтобы разобраться, почему был обесточен весь дом и когда же электричество вновь появится. 

В ответ Валерий Пеший заявил жителям, что электричество будет включено когда владельцы квартир будут "платить наличными в бухгалтерию обслуживающей компании". При этом он поставил условие, при котором если хотя бы у одного из жильцов будет задолженность, электроэнергию будут отключать всему дому.

Также застройщик заявил, что если жители будут привлекать журналистов, то свет в доме не появится. Кроме того, Валерий Пеший “посоветовал” владельцам квартир покупать квартиры в других домах, если тех не устраивает ситуация с электричеством в доме. 

“Почему? – спросите вы. Вот и я была бы рада узнать, но в театре абсурда разобраться сложно.

Из ответов:

платите кому-то неизвестному в бухгалтерию наличкой – будет у вас электричество;не будете платить – не будет у вас электричества (здесь от меня ремарочка: даже если ты исправно платил каждый месяц - электричество отключают всем без исключения);будете приходить и снимать этот беспредел на камеру – не будет у вас электричества;будут снимать об этом сюжеты журналисты – не будет у вас электричества;будете устраивать собрания жильцов (совладельцев дома) – не будет у вас электричества”, – написала Екатерина Шишкина в сообщении.

Напомним, Валерий Пеший – бывший депутат горсовета Ирпеня и экс-начальник отдела земельных ресурсов Госкомзема в Ирпене. В 2015 году был кандидатом в горсовет от партии "Наш край", и оказался замешанным в скандал с избиением кандидата в депутаты горсовета от партии "Сила людей" Инны Грищенко, которая выступила против вырубки леса. На руках у женщины при этом был маленький ребенок.

Валерий Пеший также называется как один из участников “дерибана” Беличанского леса. Прокуратура обвиняла его в препятствовании действиям правоохранителей при обысках, которые проводились в связи с земельными махинациями в Ирпене.

Как отмечает издание “Наш Киев”, Валерий и Алексей Пешие — фигуранты большинства строительных скандалов и афер на рынке недвижимости Ирпеня. Инвесторы семи жилых комплексов — “Алфавит”, “Княжий двор”, “Панорамный”, “Панорамный-2”, “Фреш сити”, “Шервуд Парк” и “Южный” — регулярно устраивают акции протеста.

Как сообщала KV, 26 октября 2018 года между 22:00 и 23:00 в Ирпене Киевской области произошло покушение на застройщика Валерия Пешего. Неизвестные бросили на машину, в которой был экс-депутат, зажигательную смесь, а потом напали на него с ножом. В результате застройщик попал в реанимацию.

9 января 2019 года правоохранители Киевской области задержали трех подозреваемых в покушении на экс депутата горсовета Ирпеня, скандального застройщика Валерия Пешего. Кроме того, у обоснованно подозреваемого в заказе указанного преступления при проведении обыска было изъято около миллиона долларов.

Фото: kp.ua


Игорь Бровко, КиевВласть

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