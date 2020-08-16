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2020-08-16
Воскресные ярмарки 16 августа пройдут в пяти районах Киева (адреса)
Завтра, 16 августа, сельскохозяйственные ярмарки пройдут в пяти районах столицы. Они проводятся с целью более полного удовлетворения потребностей жителей столицы в сельскохозяйственной продукции.
Об этом
Согласно сообщению,
Голосеевском районе – ул. Маршала Конева (в пределах улиц Ломоносова и Касияна);
Печерском районе – ул. Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина);
Шевченковском районе – ул. Татарская, 32-38.
Также
Днепровском районе – ул. Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);
Святошинском районе – ул. Семашко, 10.
Фото:
Александр Кравченко, КиевВласть