Воскресные ярмарки 16 августа пройдут в пяти районах Киева (адреса)

Завтра, 16 августа, сельскохозяйственные ярмарки пройдут в пяти районах столицы. Они проводятся с целью более полного удовлетворения потребностей жителей столицы в сельскохозяйственной продукции.

Об этом KV стало известно из сообщений пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

Согласно сообщению, традиционные ярмарки состоятся в:

Голосеевском районе – ул. Маршала Конева (в пределах улиц Ломоносова и Касияна);

Печерском районе – ул. Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина);

Шевченковском районе – ул. Татарская, 32-38.

Также сезонные ярмарки состоятся в:

Днепровском районе – ул. Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);

Святошинском районе – ул. Семашко, 10.