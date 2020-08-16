Шмыгаль: в третьем квартале экономика Украины начала восстанавливаться

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил. что украинская экономика начала восстанавливаться в третьем квартале.

Об этом он написал в Фейсбуке.

"В третьем квартале экономика Украины начала восстанавливаться. На это, кроме восстановления потребления, позитивно повлиял сбор урожая, который фактически перенесся со второго квартала на третий из-за погодных условий. Также, в соответствии с прогнозами Минэкономики, в следующие 3 года ВВП будет увеличиваться в среднем более чем на 4% ежегодно", - отметил премьер.

Шмыгаль также добавил, что пандемия коронавируса привела к наибольшей экономической рецессии за последние 70 лет.

"Коронакризис - это не только серьезный удар по медицинским системам стран. Это также одна из наибольших экономических рецессий за последние 70 лет. Фактически все мировые экономики показали стремительный уровень падения ВВП во втором квартале", - отметил премьер.

Напомним, по данным Национального банка, экономика Украины во втором квартале упала на 11%.