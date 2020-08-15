Украина заявила об успешном выкупе около 10% ВВП-варрантов

Украина объявила о завершении выкупа на открытом рынке около 10% своих ВВП-варрантов, выпущенных в ходе реструктуризации внешнего долга со сроком действия до 31 мая 2040 года на номинальную сумму $ 3,2 млрд.

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

"По состоянию на 14 августа Министерство финансов успешно предоставило распоряжение о выкупе примерно 10% от общей условной суммы выпущенных ценных бумаг, привязанных к ВВП ", - говорится в сообщении Минфина от имени Украины на Ирландской фондовой бирже.

В релизе отсутствуют данные о цене сделки, однако в последние дни ВВП-варранты котировались по курсу чуть дороже 86% от номинала, что позволяет оценить соглашение примерно в $ 275 млн.

В Минфине отметили, что опубликованная ранее Среднесрочная стратегия управления государственным долгом на 2019-2022 годы содержит предупредительные операции по управлению обязательствами, чтобы сгладить профиль обслуживания госдолга и снизить пиковое давление на государственный бюджет.

Такие операции могут включать в себя обратный выкуп государственных ценных бумаг при благоприятных рыночных условиях. С такой стратегией Минфин инициировал операцию управления обязательствами, состоящую из выкупа на открытом рынке ВВП-варрантов, говорится в биржевом сообщении.

"Сейчас у Министерства финансов нет намерений перепродавать такие ценные бумаги", - отметили в документе.

Минфин также подчеркнул, что по такой стратегии можно в любое время и время от времени проводить обратный выкуп, аннулирование или обмен дополнительных ценных бумаг Украины, находящихся в обращении, включая ВВП-варранты, путем покупки на открытом рынке, через частные соглашения или иным образом в зависимости от преобладающих рыночных условий.

Напомним, ВВП-варранты были выпущены в рамках реструктуризации госдолга в 2015 году вместо еврооблигаций на номинальную сумму $ 3,2 млрд и не являются частью госдолга страны.

Платежи по ВВП-варрантам будут осуществляться ежегодно в денежной форме в долларах США в зависимости от динамики роста реального ВВП Украины в 2019-2038 гг., однако через два календарных года - то есть между 2021-м и 2040 годами.

Принятые в апреле поправки в закон о госбюджете-2020 дали Минфину право осуществлять операции с ВВП-варрантами, включая их обмен, выпуск, покупку, выкуп и продажу. Согласно закону, условия таких соглашений определяет Кабинет министров.