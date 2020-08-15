На следующей неделе в Киеве ожидают баржу со свежими херсонскими арбузами

На следующей неделе в Киеве ожидают баржу со свежими херсонскими арбузами

Завтра, 15 августа, на грузовом причале филиала “Голопристанская” ООО СП “Нибулон” начнется загрузка несамоходного судна (баржи) компании свежими херсонскими арбузами для отправки их в столицу. Ожидается, что баржа прибудет в Киев уже на следующей неделе.

Об этом КВ стало известно из сообщения пресс-службы ООО СП “Нибулон”.

Сообщается, что около 300 тонн спелых и вкусных херсонских арбузов, собранных с полей местных хозяйств, должны будут загрузить на баржу и отправить в Киев.

Согласно сообщению, уже на Киевщине арбузы выгрузят на перегрузочном терминале компании “Нибулон” в Переяславе и доставят в торговые сети. Сладкие ягоды с юга Украины можно будет приобрести в торговых точках сети “Сильпо” “Fozzy Group”.

Отмечается, что уже четвертый год подряд “Нибулон” собственным флотом отправляет вкусные херсонские арбузы в столицу. Эта история началась в 2017 году, когда компания присоединилась к пилотному проекту Агентства США по международной помощи USAID “Создание эффективного логистической цепи поставок плодово-овощной продукции”. Так, впервые за последние 15 лет от причала в Голой Пристани отчалило несамоходное судно с 300 тоннами сладкой ягоды. 

Фото: “Информатор”.


Игорь Бровко, КиевВласть

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