Суд шести британских компаний Суркисов против Приватбанка перенесли

Суд по иску шести британских компаний, связанных с семьей Суркисов, против Приватбанка, перенесли на 2 сентября. Об этом сообщили Liga.net в Приватбанке.

Суд шести британских компаний Суркисов против Приватбанка перенесли
Фото: football24.ua

О каком суде идет речь

В апреле апелляционный суд Киева отклонил жалобу юристов государственного Приватбанка на решение Печерского райсуда о фактическом взыскании с банка $250 млн, которые хранились на депозитах шести компаний, связанных с бизнесменами Григорием и Игорем Суркисами в кипрском филиале Приватбанка до национализации.

Согласно разъяснению суда, банк должен выполнить условия депозитных договоров, заключенных с компаниями Camerin Investments, Sunnex Investments, Tamplemon Investments, Berlini Commercial, Lumil Investments, Sofinam Investments (все – Великобритания).

Речь идет о выплате суммы вкладов и процентов – всего $250 млн или около 7 млрд грн.

Напомним

  • Приватбанк настаивает на том, что исполнение договоров невозможно, поскольку депозиты были конвертированы в капитал банка во время национализации, как средства, принадлежащие, по определению НБУ, связанным лицам с экс-собственниками Привата Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.
  • Апелляционный суд фактически разрешил принудительно взыскать средств с Приватбанка несмотря на то, что решений по существу спора пока не было.
  • Взыскание, согласно определению суда, выступает обеспечением по иску компаний Суркисов, которые в ряде параллельных процессов оспаривают связанность с Коломойским и Боголюбовым.

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