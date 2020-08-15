Суд шести британских компаний Суркисов против Приватбанка перенесли

Суд по иску шести британских компаний, связанных с семьей Суркисов, против Приватбанка, перенесли на 2 сентября. Об этом сообщили Liga.net в Приватбанке.

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О каком суде идет речь

В апреле апелляционный суд Киева отклонил жалобу юристов государственного Приватбанка на решение Печерского райсуда о фактическом взыскании с банка $250 млн, которые хранились на депозитах шести компаний, связанных с бизнесменами Григорием и Игорем Суркисами в кипрском филиале Приватбанка до национализации.

Согласно разъяснению суда, банк должен выполнить условия депозитных договоров, заключенных с компаниями Camerin Investments, Sunnex Investments, Tamplemon Investments, Berlini Commercial, Lumil Investments, Sofinam Investments (все – Великобритания).

Речь идет о выплате суммы вкладов и процентов – всего $250 млн или около 7 млрд грн.

Напомним