Минэкономики не спешит отменить коррупционные квоты на импорт серной кислоты

Минэкономики не спешит отменить коррупционные квоты на импорт серной кислоты

Министерство экономики не спешит отменять квоты на импорт серной кислоты, на которых посредники и импортеры обогащаются за счет украинской промышленности. Об этом заявил глава "Укркокс" Анатолий Старовойт по итогам совещания в Минэкономики.

По его словам, введение квот на импорт серной кислоты в 2018 году привело к резкому росту стоимости этого продукта.

"Есть мировая цена на серную кислоту, мы готовы покупать по мировой цене. Но не надо же пользоваться ситуацией, когда введена квота и подымается цена. Пересекла границу (серная кислота, - ред.), и уже в два раза дороже", - отметил он.

При этом положение самих производителей не улучшилось, все средства оседают в карманах посредников.

"Цены должны пойти немного вниз. Потому что металлурги, коксохимики все вместе 700 миллионов переплатили. Спрашивается в задаче: эти 700 миллионов можно прекрасно пустить на техперевооружение и т.д.".

Напомним, с 1 сентября 2018 года Межведомственная комиссия по международной торговле Минэкономразвития ввела квоты на поставки серной кислоты. Официальной причиной стала якобы защита отечественного производителя.

В результате введения ограничений цены на серную кислоту выросли почти в два раза, произошла монополизация рынка.

Эксперты и представители профильных ассоциаций настаивали и настаивают на необходимости немедленной отмены ограничений на импорт серной кислоты и олеума для нивелирования рисков недообеспечения предприятий-потребителей важным для них сырьем.

МинПром по материалам Главком

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