Укрметаллургпром крайне обеспокоен наличием посредников на торгах УЗ по продаже лома

Объединение предприятий "Укрметаллургпром" крайне обеспокоено допуском посредников на торги "Укрзализныци" по продаже лома черных металлов, сказано в заявлении объединения



По данным "Укрметаллургпрома", 11 августа в электронной системе ProZorro.Продажи был проведен ряд аукционов по реализации металлолома, часть из которых выиграли неизвестные компании-посредники.



"Укрметаллургпром" напомнил, что изначально продажа металлолома "Укрзализныцей" организовывалась с целью снижения дефицита стратегического сырья на рынке Украины, а Кабинет министров еще в 2017 году, при возобновлении торгов металлоломом "УЗ" после долгого перерыва, дал протокольное поручение наблюдательному совету компании рассмотреть вопрос реализации запасов металлолома с преимущественным правом закупки ресурса металлургическими предприятиями страны.



"В августе мы видим усиленную активность посредников на металлоломных тендерах "Укрзализныци" и крайне обеспокоены такой практикой", - отметил президент объединения Александр Каленков.



Также "Укрметаллургпром" обеспокоен медленными темпами реализации и отгрузки металлолома на рынок. За семь месяцев 2020 года было отгружено не более 60 тыс. тонн металлолома УЗ. "Такие крайне низкие темпы отгрузки могут помешать УЗ вывести на рынок в текущем году весь объем металлолома в размере порядка 276 тыс. тонн, который, по словам ответственных лиц данной компании, был запланирован к реализации в 2020 году, что приведет к обострению дефицита металлолома на внутреннем рынке Украины и недополучению компанией «Укрзализныця» необходимых для ее эффективного функционирования десятков, а то и сотен миллионов гривень", - сказано в заявлении.



Напомним, ранее украинская промышленная компания "Интерпайп" также заявляла о том, что часть лотов на торгах "Укрзализныци" выиграли малоизвестные структуры-посредники.



