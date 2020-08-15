Укрметаллургпром крайне обеспокоен наличием посредников на торгах УЗ по продаже лома

Укрметаллургпром крайне обеспокоен наличием посредников на торгах УЗ по продаже лома

Объединение предприятий "Укрметаллургпром" крайне обеспокоено допуском посредников на торги "Укрзализныци" по продаже лома черных металлов, сказано в заявлении объединения

По данным "Укрметаллургпрома", 11 августа в электронной системе ProZorro.Продажи был проведен ряд аукционов по реализации металлолома, часть из которых выиграли неизвестные компании-посредники.

"Укрметаллургпром" напомнил, что изначально продажа металлолома "Укрзализныцей" организовывалась с целью снижения дефицита стратегического сырья на рынке Украины, а Кабинет министров еще в 2017 году, при возобновлении торгов металлоломом "УЗ" после долгого перерыва, дал протокольное поручение наблюдательному совету компании рассмотреть вопрос реализации запасов металлолома с преимущественным правом закупки ресурса металлургическими предприятиями страны.

"В августе мы видим усиленную активность посредников на металлоломных тендерах "Укрзализныци" и крайне обеспокоены такой практикой", - отметил президент объединения Александр Каленков.

Также "Укрметаллургпром" обеспокоен медленными темпами реализации и отгрузки металлолома на рынок. За семь месяцев 2020 года было отгружено не более 60 тыс. тонн металлолома УЗ. "Такие крайне низкие темпы отгрузки могут помешать УЗ вывести на рынок в текущем году весь объем металлолома в размере порядка 276 тыс. тонн, который, по словам ответственных лиц данной компании, был запланирован к реализации в 2020 году, что приведет к обострению дефицита металлолома на внутреннем рынке Украины и недополучению компанией «Укрзализныця» необходимых для ее эффективного функционирования десятков, а то и сотен миллионов гривень", - сказано в заявлении.

Напомним, ранее украинская промышленная компания "Интерпайп" также заявляла о том, что часть лотов на торгах "Укрзализныци" выиграли малоизвестные структуры-посредники.

МинПром по материалам uaprom.info

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