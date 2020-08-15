Минэкономики обнародовало прогноз экономического и социального развития Украины на 2021-2023 годы

Минэкономики обнародовало прогноз экономического и социального развития Украины на 2021-2023 годы

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины обнародовало прогноз экономического и социального развития Украины на 2021-2023 годы, одобренный правительством 29 июля 2020 года. Как передает Укринформ, об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

По словам министра экономики Игоря Петрашко, начиная с 2021 года предполагается дальнейшее постепенное ускорение экономического роста и формирование качественной основы для устойчивого экономического развития в среднесрочной перспективе с учетом проведения основных реформ и сохранения финансовой стабильности.

Так, по базовому сценарию предполагается возобновление положительного тренда развития экономики после значительных потерь, вызванных пандемией COVID-19, и прогнозируется:

рост ВВП на уровне 4,6% в 2021 году, 4,3% - в 2022 году и 4,7% - в 2023 году;

индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) ожидается на уровне 107,3% в 2021 году, 106,2% - в 2022 году и 105,3% - в 2023 году;

увеличение реальной среднемесячной заработной платы работников - на уровне 12,1% в 2021 году, 6,0% - в 2022 году и 5,1% - в 2023 году;

уровень безработицы в 2021 году - 9,2%, в 2022 году - 8,5%, в 2023 году - 8,0%;

рост экспорта товаров и услуг на уровне 2,9% в 2021 году с последующим наращиванием темпов роста до 6,4% в 2022 году и до 8,2% - в 2023 году.

По словам министра, при доработке прогноза на 2021-2023 годы были учтены определенные президентом Украины задачи по повышению минимальной заработной платы. Так, средневзвешенный уровень минимальной средневзвешенной заработной платы в 2021 прогонозуеться на уровне 6250 грн, в 2022 году - 6700 грн, в 2023 году - 7176 грн.

В министерстве заявляют, что этот документ станет базой для принятия стратегических решений органами власти. Кроме того, трехлетний прогноз позволяет сформировать среднесрочные ориентиры для бизнеса и инвесторов.

"Прогнозные макропоказатели будут основой при подготовке проекта Государственного бюджета Украины на 2021 год", - добавил И.Петрашко.

МинПром по материалам Укринформ

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