"Укроборонпром" завершил выполнение проблемного контракта на 45 БТР

Все броневики переданы заказчику.

"Укроборонпром" завершил выполнение проблемного контракта на 45 БТР
Фото: ukroboronprom.com.ua

"Укроборонпром" выполнил проблемный контракт на 45 бронетранспортеров БТР-4Е, который был сорван в 2019 году и возобновлен после вмешательства президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщила пресс-служба концерна в пятницу.

"Все 45 машин готовы и уже переданы заказчику. Часть этих новых БТР-4Е направляется в Киев - они примут участие в торжествах ко Дню независимости Украины", - рассказал директор Харьковского конструкторского бюро имени Морозова (ХКБМ) Яков Мормиль.

"Основной заказчик нашей бронетехники - Минобороны. Мы хотели доказать военным, что способны делать качественную технику вовремя. И мы это сделали. На очереди - второй проблемный контракт: БТР для Нацгвардии. Его реализация была невозможна из-за того, что ХКБМ выполнял заказы для военных на максимальной производственной мощности завода. Теперь все преграды устранены, и вскоре нацгвардейцы получат первую партию машин", - сказал в свою очередь заместитель генерального директора ГК" Укроборонпром "Мустафа Найем.

Напомним, что в 2016 году ХКБМ заключило контракт на поставку Министерству обороны 45 бронетранспортеров, но из-за проблемы с поставками корпусов производство было сорвано. Невыполнение контракта привело к финансовому кризису на предприятии - накопились долги перед сотрудниками и поставщиками.

В ноябре 2019 года президент Владимир Зеленский провел в Харькове совещание по вопросам "Укроборонпрома", на котором представители КБ назвали условия для выполнения сорванного контракта. Предприятие попросило заплатить за уже изготовленные 12 БТР и продлить контракт до 31 августа 2020 года. Власти пошли предприятию навстречу.

Бронетранспортер БТР-4Е - это бронированная колесная четырехосная боевая машина, на базе которой создано целое семейство машин (командирская, командно-штабная, медицинская, ремонтно-эвакуационная и т.д.). Бронетранспортер БТР-4Е является сугубо украинской разработкой, прошедшей полный цикл от "чистого листа" до постановки на вооружение.

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