Суд не разрешил АМКУ принудительно взыскать штраф с табачных компаний

Хозяйственный суд отказал в ходатайстве Антимонопольному комитету об аресте счетов на сумму штрафа 6,5 млрд грн с крупнейшего табачного дистрибьютора «Тедис Украина» и четырех табачных производителей. Об этом сообщил представитель «Бритиш Американ Тобакко Украина» Юрий Рылач, передает Интерфакс-Украина.

Суд не разрешил АМКУ принудительно взыскать штраф с табачных компаний
Фото: liga.net

Комментарий табачной компании

«Мы приветствуем это решение, так как арест счетов мог поставить под угрозу нормальное функционирование больших компаний и негативно сказаться на налоговых поступлениях в госбюджет», — заявил Рылач.

По его словам, ранее Хозсуд Киева отказал в удовлетворении иска Бритиш Американ Тобакко Украина по отмене штрафа АМКУ. Компания подала апелляцию и не планирует оплачивать штраф. Также компания не исключает подачу в международный арбитраж, эта опция сейчас рассматривается на уровне штаб-квартиры в Лондоне.

О намерении и далее судится в АМКУ заявили в компании Imperial Tobacco.

Предыстория

  • В октябре 2019 года АМКУ наложил штраф в размере 6,5 млрд грн на табачного дистрибьютора «Тедис» и четырех крупнейших производителей сигарет за сговор, в результате которого «Тедис» монополизировал рынок дистрибуции табачный изделий.
  • Производители сигарет Филип Моррис, Джей Ти Интернешнл, Империал Тобакко Продакшн и Бритиш Американ Тобакко (Прилуки) заявляли ранее о намерении обжаловать штраф в суде.
  • 13 августа JTI Украина проиграла суд в споре с Антимонопольным комитетом по делу о нарушении конкурентного законодательства и многомиллионном штрафе. Аналогичные суды уже проиграли три конкурента JTI Украина.

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