Суд не разрешил АМКУ принудительно взыскать штраф с табачных компаний

Хозяйственный суд отказал в ходатайстве Антимонопольному комитету об аресте счетов на сумму штрафа 6,5 млрд грн с крупнейшего табачного дистрибьютора «Тедис Украина» и четырех табачных производителей. Об этом сообщил представитель «Бритиш Американ Тобакко Украина» Юрий Рылач, передает Интерфакс-Украина.

Фото: liga.net

Комментарий табачной компании

«Мы приветствуем это решение, так как арест счетов мог поставить под угрозу нормальное функционирование больших компаний и негативно сказаться на налоговых поступлениях в госбюджет», — заявил Рылач.

По его словам, ранее Хозсуд Киева отказал в удовлетворении иска Бритиш Американ Тобакко Украина по отмене штрафа АМКУ. Компания подала апелляцию и не планирует оплачивать штраф. Также компания не исключает подачу в международный арбитраж, эта опция сейчас рассматривается на уровне штаб-квартиры в Лондоне.

О намерении и далее судится в АМКУ заявили в компании Imperial Tobacco.

Предыстория