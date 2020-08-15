Суд не разрешил АМКУ принудительно взыскать штраф с табачных компаний
Хозяйственный суд отказал в ходатайстве Антимонопольному комитету об аресте счетов на сумму штрафа 6,5 млрд грн с крупнейшего табачного дистрибьютора «Тедис Украина» и четырех табачных производителей. Об этом сообщил представитель «Бритиш Американ Тобакко Украина» Юрий Рылач,
Комментарий табачной компании
«Мы приветствуем это решение, так как арест счетов мог поставить под угрозу нормальное функционирование больших компаний и негативно сказаться на налоговых поступлениях в госбюджет», — заявил Рылач.
По его словам, ранее Хозсуд Киева отказал в удовлетворении иска Бритиш Американ Тобакко Украина по отмене штрафа АМКУ. Компания подала апелляцию и не планирует оплачивать штраф. Также компания не исключает подачу в международный арбитраж, эта опция сейчас рассматривается на уровне штаб-квартиры в Лондоне.
О намерении и далее судится в АМКУ заявили в компании Imperial Tobacco.
Предыстория
- В октябре 2019 года АМКУ наложил штраф в размере 6,5 млрд грн на табачного дистрибьютора «Тедис» и четырех крупнейших производителей сигарет за сговор, в результате которого «Тедис» монополизировал рынок дистрибуции табачный изделий.
- Производители сигарет Филип Моррис, Джей Ти Интернешнл, Империал Тобакко Продакшн и Бритиш Американ Тобакко (Прилуки) заявляли ранее о намерении обжаловать штраф в суде.
- 13 августа JTI Украина проиграла суд в споре с Антимонопольным комитетом по делу о нарушении конкурентного законодательства и многомиллионном штрафе. Аналогичные суды уже проиграли три конкурента JTI Украина.