Суд не усмотрел в аресте акций Мотор Сичи интересов государства

Сегодня, 14 августа 2020 года, в Шевченковском районном суде Киева состоялось судебное заседание, в рамках которого должно было быть рассмотрено ходатайство об отмене ареста акций АО "Мотор Сич". Об этом рассказали Delo.ua адвокаты одного из инвесторов предприятия.



Так, в судебном заседании представителями инвестора было заявлено ходатайство о вызове в судебное заседание представителей ряда государственных органов, среди которых Офис президента Украины, Укроборонпром и РНБО.



Данное ходатайство инвестора было обосновано тем, что в течение последней недели президент Украины, премьер-министр Украины, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, Антимонопольный комитет Украины выразили свою позицию по защите интересов государства в АО "Мотор Сич", и, соответственно, с целью обеспечения максимальной открытости и прозрачности процесса, существует необходимость в предоставлении всем заинтересованным лицам возможности высказать свою позицию в рамках данного уголовного дела.



Однако судьей Щебуняевой было отказано в удовлетворении данного ходатайства ввиду того, что указанные государственные органы не имеют непосредственного отношения к АО "Мотор Сич" и государственные интересы в рамках данного уголовного дела не затронуты.



Аналогичной позиции в судебном заседании придерживался и прокурор, представляющий сторону обвинения.



Адвокат усомнился в объективности судьи, посчитав подобные действия предвзятыми и вынужден был заявить отвод суда, ввиду чего судебное заседание было перенесено на 25 августа 2020 года.



Напомним, 6 августа 2020 года следственный судья Шевченковского районного суда города Киева вынес определение, согласно которому был наложен арест на простые именные акции АО "Мотор Сич", которые находятся на счетах в ценных бумагах, открытых в депозитарных учреждениях.



