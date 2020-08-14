С начала года Укроборонпром заключил 140 контрактов с 36 странами

С начала года Укроборонпром заключил 140 контрактов с 36 странами

Активная работа спецэкспортеров Укроборонпрома позволила заключить с начала года около 140 экспортных контрактов с 36 странами мира. Об этом идет речь на сайте Концерна, сообщает Укринформ.

ГК "Укроборонпром" подвел итоги деятельности предприятий-спецэкспортеров Концерна в первом полугодии 2020 года. В частности, речь идет об основных показателях работы 5 государственных компаний: "Спецтехноэкспорт", "Укрспецэкспорт", "Укринмаш", "Прогресс" и "Укроборонсервис".

Общий объем экспорта вооружения и военной техники в иностранные государства предприятий-спецэкспортеров Концерна за первое полугодие составил почти 145 млн долл.

В Концерне отметили, что, несмотря на мировую пандемию, активная работа спецэкспортеров позволила заключить около 140 экспортных контрактов с 36 странами мира на общую сумму 142 млн долл. Всего за этот период заключено экспортно-импортных контрактов на 154 млн долл.

В ТОП-10 стран - основных импортеров украинской продукции, доля экспорта которых составила 85%, входят: Китай, Турция, Пакистан, Индия, Иордания, Вьетнам, Азербайджан, Алжир, Марокко, Эфиопия.

Среди весомых экспортных поставок (более 5 млн долл.) в первом полугодии 2020 года следует отметить поставки в КНР оборудования и составляющих к технике ВМС, а также предоставление услуг по R&D по авиадвигателестроительной тематике, поставки в Турцию радиолокационной станции и сопутствующих товаров, поставки в Иорданию комплектующих изделий для ракетного вооружения, а также предоставление услуг по ремонту авиадвигателей для Вьетнама.

В региональной структуре международных передач товаров военного назначения преобладает Азиатско-Тихоокеанский регион - 56% от всех поставок. Доля европейских стран в региональной структуре экспорта вооружения и военной техники увеличилась до 19%, в 2019 году она составляла 13%, а в 2013 году - всего 3%.

Третьим географическим рынком отечественной продукции военного назначения является Ближний Восток и Северная Африка - 18%.

В структуре экспорта вооружений и военной техники традиционно первое место занимают поставки авиационной техники, предоставление услуг по ремонту и модернизации и поставки запчастей к ней - 30%, сегмент военно-морской техники составил 25%, бронетанковой техники и техники ПВО - 16% и 14% в соответствии.

Самые масштабные контракты, заключенные в первом полугодии 2020 года, были на поставку систем ПВО в страны Европы и Америки, высокоточного оружия в одну из стран Ближнего Востока.

Введение основными партнерами Украины в сфере ВТС карантинных мер привело к отмене всех выставочных мероприятий, официальных визитов, большинства встреч и переговоров, испытаний и приемо-сдаточных работ, что в свою очередь осложнило реализацию заключенных контрактов и снизило показатели экспорта/импорта продукции и услуг в среднем на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Следует отметить, что падение основных показателей деятельности коснулось не только украинских экспортеров, а стало общемировой тенденцией на рынке вооружений.

МинПром по материалам Укринформ

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