В НБУ заметили, что украинцы активно проедают сбережения

Сбережения украинцев в первом полугодии 2020 года сократились на 6%, сообщает пресс-служба президента Украины со ссылкой на председателя Совета Национального банка Украины Богдана Данилишина.



"В первом полугодии 2020 сбережения населения сократились почти на 6%", - говорится в сообщении.



По словам Б.Данилишина, повышение минимальной заработной платы так или иначе повысит доходы и, соответственно, увеличит возможность сбережений.



"Поэтому повышение минимальной заработной платы даже в озвученной величины необходимо и целесообразно в этот момент", - отметил председатель совета НБУ.



МинПром