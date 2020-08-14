В НБУ заметили, что украинцы активно проедают сбережения

В НБУ заметили, что украинцы активно проедают сбережения

Сбережения украинцев в первом полугодии 2020 года сократились на 6%, сообщает пресс-служба президента Украины со ссылкой на председателя Совета Национального банка Украины Богдана Данилишина.

"В первом полугодии 2020 сбережения населения сократились почти на 6%", - говорится в сообщении.

По словам Б.Данилишина, повышение минимальной заработной платы так или иначе повысит доходы и, соответственно, увеличит возможность сбережений.

"Поэтому повышение минимальной заработной платы даже в озвученной величины необходимо и целесообразно в этот момент", - отметил председатель совета НБУ.

МинПром


МинПром по материалам uaprom.info

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