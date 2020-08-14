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2020-08-14
В НБУ заметили, что украинцы активно проедают сбережения
Сбережения украинцев в первом полугодии 2020 года сократились на 6%, сообщает пресс-служба президента Украины со ссылкой на председателя Совета Национального банка Украины Богдана Данилишина.
"В первом полугодии 2020 сбережения населения сократились почти на 6%", - говорится в сообщении.
По словам Б.Данилишина, повышение минимальной заработной платы так или иначе повысит доходы и, соответственно, увеличит возможность сбережений.
"Поэтому повышение минимальной заработной платы даже в озвученной величины необходимо и целесообразно в этот момент", - отметил председатель совета НБУ.
МинПром
МинПром по материалам uaprom.info