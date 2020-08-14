В Бразилии постоят новый ферроникелевый завод

В Бразилии постоят новый ферроникелевый завод

Синдикат в составе пяти международных банков из Европы, Японии и США организует привлечение финансирования в размере 325 млн долл. для реализации первой стадии проекта канадской компании Horizonte Minerals по строительству ферроникелевого завода Araguaia в Бразилии.

Общий объем инвестиций составляет 443 млн долл. В настоящее время Horizonte ведет переговоры с потенциальными партнерами, включая Glencore, а также с производителями нержавеющей стали в США и Европе для привлечения оставшейся доли средств.

Проект предусматривает установку вращающейся электропечи для переработки около 900 тыс. т руды в год. Объем выпуска ферроникеля составит 52 тыс. т или 14,5 тыс. т в пересчете на чистый никель. Через три года после запуска планируется установка второй печи с доведением объема производства до 29 тыс. т никеля в год.

Horizonte рассчитывает решить все вопросы с финансированием проекта до конца текущего года. Строительство должно стартовать в начале 2021 г.

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