Ternium восстанавливает стальные проекты в Мексике и Колумбии

Зарегистрированная в Люксембурге металлургическая компания Ternium, чьи бизнес-интересы находятся, в основном, в странах Латинской Америки, сообщила, что возобновляет реализацию своих инвестиционных проектов в регионе, приостановленных весной текущего года из-за эпидемии коронавируса.



Так, компания продолжила строительство завода по производству горячекатаного проката в районе г. Монтерей в Мексике. Однако количество рабочих на площадке будет снижено до не более 1,5 тыс. человек по сравнению с 4 тыс. в марте. Предприятие мощностью 3,7 млн т в год должно вступить в строй в середине 2021 г.



В Колумбии Ternium планировала запустить мини-завод на 520 тыс. т в год в апреле текущего года. Но теперь этот срок перенесен на четвертый квартал. Как сообщает компания, предприятие практически полностью построено, но представители поставщика основного оборудования могут прибыть в Колумбию не ранее сентября.



Всего компания инвестирует в оба проекта порядка 1,2 млрд долл.







