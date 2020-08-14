Ярославский готов привлечь $1 млрд инвестиций для восстановления Харьковского авиазавода

На сайте группы DCH опубликовано официальное заявление владельца и президента этой группы Александра Ярославского по поводу Харьковского авиазавода (ГП Харьковского авиационного производственного предприятия). Ярославский отмечает, что ему "как харьковчанину небезразлична судьба Харьковского авиазавода - гордости нашего города", чем и обусловлено его внимание к предприятию, пишут "Українські новини".

"Одними реорганизациями и перестановками реального возрождения предприятия добиться невозможно. Планами сыт не будешь, коллективу ХАЗ нужны зарплаты и гарантии сохранения рабочих мест, независимо от того, кто и как их даст. А значит, заводу необходима реальная поддержка государства и значительные частные инвестиции", - считает бизнесмен.

Напомним, что задолженность по заработной плате перед работниками ХАЗ составляет 230 млн грн, зарплаты не платят с ноября 2019 г; портфель заказов - отсутствует.

Для того, чтобы помочь Харьковскому авиазаводу, Александр Ярославский готов привлечь $1 млрд инвестиций.

"Группа DCH готова взять ответственность за восстановление флагмана отечественного авиастроения и привлечь $1 млрд на восстановление ХАЗ. Из этой суммы $100 млн пойдут на выплату долгов; $500 млн на достройку самолётов, производство которых уже начато, и закладку новых; $400 млн на программы развития", - сказано в заявлении на сайте DCH.

Бизнесмен подчеркнул, что ему безразличен формат участия в судьбе ХАЗ - покупка или частно-государственное партнерство.

"Важно не упустить время. Группа DCH готова к открытому обсуждению своего предложения и намерена приложить все усилия, чтобы спасти ХАЗ для Харькова и Украины", - заявил Ярославский.

Александр Ярославский - один из самых известных украинских бизнесменов, входит в топ-10 рейтинга Forbes Ukraine. Родом из Харькова, вложил в развитие Харьковского региона около $1 млрд, включая $300 млн на подготовку города к Евро-2012. Владеет и лично руководит группой DCH, инвестирует в такие секторы экономики, как финансы, промышленность, транспорт, девелопмент и др. Среди его последних приобретений - банк "Кредит-Днепр".

DCH владеет серьезным портфелем промышленных активов (Харьковский тракторный завод, Днепровский металлургический завод, Криворожский рудник "Сухая Балка") и неоднократно заявляла об интересе к "большой приватизации" и предприятиям тяжелой промышленности.