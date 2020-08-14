"Укрзализныцю" возглавит член наблюдательного совета аэропорта "Борисполь" Жмак

Жмака назначили членом наблюдательного совета "Борисполь" в мае 2019 года, а до этого он был заместителем председателя Одесской ОГА.

Наблюдательный совет "Укрзализныци" проголосовал за назначение главой компании члена наблюдательного совета аэропорта "Борисполь" Владимира Жмака.

Об этом сообщил экс-директор "УЗ" по развитию бизнеса Андрей Рязанцев, передает "Интерфакс-Украина".

"По моей информации, наблюдательный совет УЗ 12 августа проголосовал за назначение Владимира Жмака главой правления УЗ. За - шесть, против - ноль, воздержался - один (немец Кристиан Кун, аргументировал тем, что не присутствовал при рассмотрении кандидатов на интервью)", - сообщил он.

Жмак был назначен членом наблюдательного совета "Борисполя" в мае 2019 года. С 2015-го по 2016 год занимал должность первого заместителя главы Одесской областной государственной администрации. Занимал руководящие должности в структурах группы ТНК-BP, которая входила в список десяти крупнейших частных нефтяных компаний в мире по объему добычи нефти.

Как советник президента крупнейшего в Украине мобильного оператора "Киевстар" отвечал за развитие новых направлений бизнеса и комплаенс. В течение семи лет входил в наблюдательный совет "Киевстара". Член совета Европейской бизнес-ассоциации (EBA) с 2012-го по 2014 год.

Напомним, министр инфраструктуры Владислав Криклий в четверг сообщил, что Кабинет министров Украины на следующей неделе, 19 августа, намерен рассмотреть кандидатуру на должность руководителя АО "Укрзализныця". В настоящее время и. о. главы правления УЗ является Иван Юрик. Он был назначен вр. и.о. главы правления "УЗ" вместо Желько Марчека, не оправдавшего доверия.

В июне наблюдательный совет "УЗ" принял решение о немедленном отстранении от полномочий ответственного за грузовые перевозки и.о. члена правления Романа Веприцкого, а также рекомендовала акционеру - Кабмину - освободить его от занимаемой должности.