GFG Alliance купила ферросплавный завод в Австралии

GFG Alliance купила ферросплавный завод в Австралии

Британская промышленная группа GFG Alliance, владеющая в Австралии меткомбинатом Whyalla, приобрела еще один актив в этой стране. Она подписала обязывающее соглашение с компанией South32 о приобретении завода Tasmanian Electro Metallurgical Company (Temco).

Расположенное на острове Тасмания предприятие выпускает ферро- и силикомарганец из местной марганцевой руды. Производственная мощность завода составляет до 250 тыс. т в год.

Это единственный производитель марганцевых ферросплавов в Австралии и снабжает своей продукцией, в частности, комбинат Whyalla. Большая часть продаж приходится на экспорт.

На протяжении большей части 2020 г. завод Temco простаивал. Более того, South32 рассматривала вариант окончательного закрытия убыточного предприятия. Как сообщают австралийские СМИ, продажа завода позволит сохранить его.

Для GFG Alliance приобретение ферросплавного завода повысит уровень вертикальной интегрированности. Кроме того, Temco получает электроэнергию от гидроэлектростанции. Это соответствует планам GFG Alliance, которая в 2019 г. объявила о намерении стать углеродно нейтральной компанией к 2030 г.

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