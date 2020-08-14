GFG Alliance купила ферросплавный завод в Австралии

Британская промышленная группа GFG Alliance, владеющая в Австралии меткомбинатом Whyalla, приобрела еще один актив в этой стране. Она подписала обязывающее соглашение с компанией South32 о приобретении завода Tasmanian Electro Metallurgical Company (Temco).



Расположенное на острове Тасмания предприятие выпускает ферро- и силикомарганец из местной марганцевой руды. Производственная мощность завода составляет до 250 тыс. т в год.



Это единственный производитель марганцевых ферросплавов в Австралии и снабжает своей продукцией, в частности, комбинат Whyalla. Большая часть продаж приходится на экспорт.



На протяжении большей части 2020 г. завод Temco простаивал. Более того, South32 рассматривала вариант окончательного закрытия убыточного предприятия. Как сообщают австралийские СМИ , продажа завода позволит сохранить его.



Для GFG Alliance приобретение ферросплавного завода повысит уровень вертикальной интегрированности. Кроме того, Temco получает электроэнергию от гидроэлектростанции. Это соответствует планам GFG Alliance, которая в 2019 г. объявила о намерении стать углеродно нейтральной компанией к 2030 г.