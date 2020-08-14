Интерпайп требует отсечь посредников от металлоломных тендеров УЗ

Интерпайп требует отсечь посредников от металлоломных тендеров УЗ

Все больше посредников приходит на тендера "Укрзализныци", лишая металлургов ценного сырья. Об этом говорится в заявлении трубно-колесной компании "Интерпайп".

Как известно, "Укрзализныця" 11 августа 2020 года провела ряд тендеров по продаже металлолома в электронной системе ProZorro. Часть лотов выиграли малоизвестные структуры-посредники.

В "Интерпайпе" подчеркивают, что изначально приоритетным правом на покупку металлолома "Укрзализныци" обладали металлургические предприятия, а посредники к тендерам не допускались. Таким образом покрывалась потребность металлургов в дефицитном сырье, коим на сегодня является лом черных металлов.

"Украинская промышленная компания "Интерпайп" выступает категорически против практики допуска трейдеров к металлоломным торгам "Укрзализныци"", - говорится в сообщении.

"Интерпайп" – украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2019 году "Интерпайп" реализовал 798 тыс. т готовой продукции, в том числе – 203 тыс. т ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.

В "Интерпайпе" работают 11 тыс. сотрудников. В 2019 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 3,25 млрд. грн.



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