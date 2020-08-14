В январе-июле Украина сократила импорт угля на 1,3 млн тонн

Украина в январе-июле 2020 года сократила валютные расходы на импорт каменного угля и антрацита по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 31,8% - до $1,09 млрд. Соответствующие данные опубликовала Государственная таможенная служба.



Согласно данным таможни, за отчетный период в Украину было импортировано 10,3 миллиона тонн угля (годом ранее - 11,6 миллиона тонн). Крупнейшими поставщиками в указанный период являлись РоSSия, США и Казахстан.



Импорт угля из РоSSии в денежном выражении за семь месяцев 2020 года составил 660,9 млн долл. (60,2%), из США – 334,1 млн долл. (30,4%). Из Казахстана Украина импортировала уголь на 67,24 млн долл. (6%). Из других стран было импортировано угля на сумму 36,6 млн долл.



Напомним, в 2019 году Украина сократила расходы на импорт каменного угля и антрацита на 7,2% по сравнению с 2018 годом – до $2,816 млрд с $3,035 млрд.