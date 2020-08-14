Хозсуд приостановил производство АМКУ о принудительном взыскании 6,5 млрд грн с игроков табачного рынка

Компания не исключает обращения в международный арбитраж.

Хозсуд приостановил производство АМКУ о принудительном взыскании 6,5 млрд грн с игроков табачного рынка
Фото: facebook.com/arsen.avakov.1

Хозяйственный суд 13 августа приостановил производство Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) о принудительном взыскании 6,5 млрд грн с дистрибьютора "Тедис Украина" и четырех табачных производителей.

"Хозяйственный суд рассмотрел ходатайство АМКУ об аресте счетов на сумму, равную штрафу по решению АМКУ. Суд отклонил их ходатайство. Мы приветствуем это решение, потому что арест счетов мог поставить под угрозу нормальное функционирование крупных компаний и негативно сказаться на налоговых поступлениях в госбюджет", - прокомментировали решение руководитель отдела по работе с государственными органами "Бритиш Американ Тобакко Украина" Юрий Рылач агентству "Интерфакс-Украина".

Он указал, что ранее Хозсуд Киева отказал в удовлетворении иска "Бритиш Американ Тобакко Украина" об отмене штрафа АМКУ, компания продолжит оспаривать решение во второй инстанции и не планирует платить штраф.

"К сожалению, решение было не в нашу пользу. Мы обратились в Апелляционный суд, и сейчас открыто апелляционное производство", - отметил Рылач.

Также компания не исключает обращения в международный арбитраж, эта опция сейчас рассматривается на уровне штаб-квартиры в Лондоне.

"Компания Imperial Tobacco неоднократно заявляла, что не согласна с решением АМКУ относительно обвинений в так называемых антиконкурентных действиях и наложением штрафа и будет продолжать оспаривать его в соответствующих судебных инстанциях. Поэтому иск АМКУ относительно ареста счетов нами был воспринят как попытка давления на операционную деятельность компании. Чтобы избежать такого давления и начисления пени, мы были вынуждены заплатить штраф в полном объеме после решения суда первой инстанции в нашу пользу", - указала директор по корпоративным и юридическим вопросам Юлия Завалишина агентству.

Она отметила, что компания верит, что суд и в дальнейшем будет рассматривать дело и выносить решение, руководствуясь исключительно принципами беспристрастности, законности и объективности.

"Мы приветствуем такое решение суда. Голос бизнеса был услышан. Наша компания уже почти 10 лет работает исключительно в правовом поле Украины и из года в год является одним из бюджетообразующих предприятий страны, мы и в дальнейшем будем выступать за прозрачность, стабильность и законные правила игры на табачном рынке, платить налоги и создавать новые рабочие места", - сообщил генеральный директор "Тедис Украина" Тарас Корнияченко в комментарии.

Как сообщалось, АМКУ наложил штраф в размере 6,5 млрд грн за антиконкурентные согласованные действия на четырех производителей сигарет и дистрибютора "Тедис Украина".

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