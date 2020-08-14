Глава Foxconn предсказал конец китайской «мировой фабрики»

Глава Foxconn предсказал конец китайской «мировой фабрики»

«Дни Китая как мировой фабрики сочтены», — цитирует слова Юн Лю агентство Bloomberg. Главную причину этого глава компании, которая является крупнейшим поставщиком Apple, видит в разворачивающей торговой войне между Вашингтоном и Пекином.

Лю уверен, что из-за заградительных таможенных сборов и торговых запретов некитайские компании вынуждены будут переводить производство в другие регионы: «Неважно, будет ли это Индия, Юго-Восточная Азия или Американский континент — везде можно создать производственную экосистему».

Сама Foxconn уже идет по этому пути, и доля ее продукции, произведенная за пределами Китая, за последний год выросла с 25 до 30 процентов. Хотя, как отмечает Лю, Китай по?прежнему будет иметь для производства компании ключевое значение.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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