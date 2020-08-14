Появились новые подробности в расследовании о монопольном сговоре Teva и других фармкомпаний, - СМИ

Министерство юстиции США в течение нескольких лет расследовало дело.

Появились новые подробности в расследовании о монопольном сговоре Teva и других фармкомпаний, - СМИ

Прокуратура США предложила израильской компании Teva, а также еще четырем фармкомпаниям подписать "соглашение об отсрочке судебного преследования" на общую сумму $462 млн, которое может ограничить поставки лекарств этих компаний в Штаты. Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Bloomberg отмечает, что Министерство юстиции США в течение нескольких лет расследовало дело об искусственном установлении цен на ряд лекарств несколькими мировыми производителями дженериков. Недавно расследование вышло на новый уровень, и прокуратура США предложила сделку пяти фармкомпаниям на общую сумму $462 млн. Шестой компании - индийской Glenmark Pharmaceuticals Ltd - было предъявлено обвинение, но она не признала себя виновной.

По данным источника Bloomberg в Минюсте США, антимонопольный отдел ведомства, проводящий расследование, предложил Teva урегулирование, известное как "соглашение об отсрочке судебного преследования", которое требовало бы от компании уплаты штрафа и признания правонарушения.

В свою очередь генеральный директор Teva Каре Шульц заявил, что компания продолжает активные переговоры с Министерством юстиции США, но не подпишет соглашение, ограничивающее возможность компании продавать свою продукцию в Штатах во время пандемии коронавируса.

"Несмотря на то, что мы согласны на урегулирование этого вопроса, мы не думаем, что это имеет смысл, когда компания будет ограничена в возможности поставок в США фармацевтических препаратов", - отметил Шульц.

Он также добавил, что переговоры с прокуратурой США ранее были отложены из-за пандемии.

"Мы хотели бы вместе решить эту проблему в позитивном ключе, - заявил Шульц в ходе телефонной конференции с инвесторами. - Но мы не знаем, возможно ли это".

Напомним, правоохранительные органы США предъявили обвинения в создании финансовой монополии против 16 крупных фармацевтических компаний, среди которых была и Teva. Расследование этого случая, а также по поводу искусственного завышения цен на сотни медикаментов началось в 2016 году. По данным стороны обвинения, с участниками монопольного сговора работали много больниц, врачи и страховые компании. Все они предлагали пациентам лекарства по завышенным ценам.

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