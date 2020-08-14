Биржа Coinbase начнет выдавать кредиты в фиате под залог биткоинов

Криптовалютная биржа Coinbase анонсировала услугу кредитования в фиате под залог биткоина. Услуга станет доступна клиентам в 17 американских штатах. Об этом пишет Forklog.

Биржа Coinbase начнет выдавать кредиты в фиате под залог биткоинов
Фото: mycrypter.com

Что известно о услуге

На начальном этапе максимальная сумма кредита составит $20 000 на клиента, совокупны размер выдаваемых средств будет ограничен 30% от стоимости имеющихся на балансе биржи биткоинов.

Предельный срок кредита составит 12 месяцев с фиксированной ставкой в 8% годовых.

В Coinbase считают это предложение привлекательным на фоне текущих альтернатив, порой превосходящих 20% годовых.

Например, процентные ставки в сервисе кредитования BlockFi варьируются в зависимости от риск-профиля клиента и начинаются с 4,5% годовых.

Coinbase допускает пересмотр условий при изменении рыночных условий.

Клиентам не потребуется тратить время на заполнение анкет или проходить проверку кредитоспособности. Они смогут получить средства в течение двух-трех дней.

По мнению представителей Coinbase, для многих это станет хорошей возможностью закрыть острую потребность в ликвидности без необходимости продажи биткоинов.

Кому доступна услуга

Изначально воспользоваться этой услугой смогут клиенты из Аляски, Арканзаса, Коннектикута, Флориды, Джорджии, Иллинойса, Массачусетса, Нью-Гэмпшира, Нью-Джерси, Северной Каролины, Орегона, Техаса, Вирджинии, Небраски, Юты, Висконсина и Вайоминга. Для этого необходимо подать заявку и попасть в список ожидания.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Суд закрыл дело о взыскании с НБУ 129 миллионов. «Антиколомойский» закон не сработалСуд закрыл дело о взыскании с НБУ 129 миллионов. «Антиколомойский» закон не сработал
За 7 месяцев Украина сократила экспорт труб почти на третьЗа 7 месяцев Украина сократила экспорт труб почти на треть
Украинцев заставят отчитаться за каждую гривнуУкраинцев заставят отчитаться за каждую гривну
С Подольского моста украли 12 немецких вантС Подольского моста украли 12 немецких вант
Запорожская АЭС отключила на ремонт второй энергоблокЗапорожская АЭС отключила на ремонт второй энергоблок
Блок рекламы


Похожие новости
«Доступные кредиты 5-7-9%»: За прошедшую неделю банки выдали 236 новых кредитов«Доступные кредиты 5-7-9%»: За прошедшую неделю банки выдали 236 новых кредитов
В Офисе президента рассказали, какие области лидируют по программе "Доступные кредиты"В Офисе президента рассказали, какие области лидируют по программе "Доступные кредиты"
Кличко анонсировал кредиты для малого и среднего бизнеса под 0,1%Кличко анонсировал кредиты для малого и среднего бизнеса под 0,1%
В первом полугодии инвесторы вывели с бирж биткоинов на $2 миллиардаВ первом полугодии инвесторы вывели с бирж биткоинов на $2 миллиарда
Центрэнерго будет брать кредиты, чтобы рассчитаться за угольЦентрэнерго будет брать кредиты, чтобы рассчитаться за уголь
Зеленский разрешил ОГА брать кредиты на ремонт дорогЗеленский разрешил ОГА брать кредиты на ремонт дорог
Фонд гарантирования вкладов продал кредиты Дельта банкаФонд гарантирования вкладов продал кредиты Дельта банка
Цифровая валюта «отнимет» у населения банковские кредиты — аналитикиЦифровая валюта «отнимет» у населения банковские кредиты — аналитики
Шмыгаль анонсировал кредиты под 0%Шмыгаль анонсировал кредиты под 0%
Как американцы потратили розданные государством $1200: бедные — на еду, богатые — на кредитыКак американцы потратили розданные государством $1200: бедные — на еду, богатые — на кредиты
Последние новости
Подгружаем последние новости