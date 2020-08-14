В Одессе разоблачили организаторов финансовой пирамиды, которые обманули вкладчиков на 8 млн гривен

Три человека создали более 10 собственных веб-ресурсов, где предлагали гражданам инвестировать в "перспективную" компанию.

Национальная полиция разоблачила организаторов мошеннической финансовой пирамиды, обманувших вкладчиков на более чем 8 миллионов гривен.

Об этом сообщается на сайте Департамента киберполиции.

Отмечается, что сотрудники киберполиции Киевщины совместно с Главным следственным управлением Национальной полиции уличили трех администраторов интернет-проекта в мошенничестве. Установлено, что те создали более 10 собственных веб-ресурсов, где предлагали гражданам получать пассивный доход от инвестирования в "перспективную" компанию.

Администраторы сайта придерживались полной анонимности и принимали деньги вкладчиков на криптовалютные и электронные кошельки. Инвесторы вкладывали не менее 300 долларов. Получив деньги, мошенники блокировали пользователей.

Компания располагалась в Одессе, там правоохранители провели обыск. По результатам изъяты компьютерная техника, банковские карты, мобильные телефоны и "черновые" записи. Вещественные доказательства будут направлены на проведение соответствующих экспертиз.

От мошеннических действий пострадали более 100 человек. Среди обманутых - как украинцы, так и иностранцы. Сейчас правоохранители устанавливают пострадавших от действий злоумышленников.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет. Решается вопрос об объявлении подозрения фигурантам. Следственные действия продолжаются.