Liki24 привлек $5 миллионов от Horizon Capital

Украинская платформа для поиска и доставки лекарств Liki24 привлекла $5 млн от Horizon Capital и существующих инвесторов (TA Ventures, Genesis Investments, iClub и Mission Tech). Общий объем привлеченного финансирования составил $6 млн. Об этом AIN.UA сообщили в пресс-службе Genesis.

Фото: ain.ua

На что пойдут деньги

Привлеченные средства потратят на расширение бизнеса и выход на рынок Европы. В первую очередь Liki24 намерены покорить Польшу , где сервис уже начал работать с июля.

«Этот раунд поможет нам расширить команду, внедрить нашу успешную модель на польском рынке и профинансировать дальнейшую международную экспансию в то время, когда безопасная и быстрая доставка медикаментов является критичной для благополучия общества», — прокомментировал генеральный директор и основатель Liki24 Антон Авринский.

Что известно о Liki24

Liki24.com — это платформа, которая объединяет предложения от тысяч аптек и облегчает процесс получения лекарств для клиента.

У Liki24.com есть собственное ПО , которое интегрируется с ERP-системами аптек, мгновенно анализирует цены и наличие лекарств и разрабатывает оптимальные маршруты для курьеров.

Это позволяет осуществлять быструю доставку набора лекарств потребителям по наиболее выгодным ценам.