Liki24 привлек $5 миллионов от Horizon Capital
Украинская платформа для поиска и доставки лекарств Liki24 привлекла $5 млн от Horizon Capital и существующих инвесторов (TA Ventures, Genesis Investments, iClub и Mission Tech). Общий объем привлеченного финансирования составил $6 млн. Об этом AIN.UA сообщили в пресс-службе Genesis.
На что пойдут деньги
Привлеченные средства потратят на расширение бизнеса и выход на рынок Европы. В первую очередь Liki24 намерены покорить Польшу, где сервис уже начал работать с июля.
«Этот раунд поможет нам расширить команду, внедрить нашу успешную модель на польском рынке и профинансировать дальнейшую международную экспансию в то время, когда безопасная и быстрая доставка медикаментов является критичной для благополучия общества», — прокомментировал генеральный директор и основатель Liki24 Антон Авринский.
Что известно о Liki24
Liki24.com — это платформа, которая объединяет предложения от тысяч аптек и облегчает процесс получения лекарств для клиента.
У Liki24.com есть собственное ПО, которое интегрируется с ERP-системами аптек, мгновенно анализирует цены и наличие лекарств и разрабатывает оптимальные маршруты для курьеров.
Это позволяет осуществлять быструю доставку набора лекарств потребителям по наиболее выгодным ценам.