Белорусские облигации обвалились из-за угрозы санкций Запада

Облигации «Беларусь-07» с погашением в 2025 году упали в цене на 1,7% — это крупнейшее падение за всю историю их обращения. Позднее падение скорректировалось до 1,5%. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже, пишет РБК.

Фото: myfin.by

Крутое падение

Кроме них, падают и другие белорусские облигации: бонды «Беларусь-04» и «Беларусь-03» (погашение в 2022 году) упали на 1,2% и 1,03% соответственно.

Предыстория

В последние дни в Белоруссии идет подавление протестов, которые начались после президентских выборов.

12 августа Литва, Польша и Латвия потребовали от Александра Лукашенко остановить насилие со стороны силовиков и пригрозили ввести санкции — как на уровне отдельных стран, так и на уровне ЕС . Их поддержал глава МИД Германии Хайко Маас.

Кроме того, о возможных санкциях со стороны США заявил госсекретарь Майк Помпео.

Международное рейтинговое агентство S&P предупредило, что из-за угрозы санкций Белоруссия может быть отрезана от международных рынков капитала. В S&P считают, что санкции могут оказать негативное влияние на экономический рост и доверие со стороны инвесторов.

«График погашения госдолга остается тяжелым, и мы считаем, что существуют краткосрочные риски для Беларуси в отношении закрытия доступа к международным рынкам капитала вследствие растущих перспектив международных санкций и волатильности денежных потоков, поступающих на развивающиеся рынки в условиях пандемии COVID-19», — заявило агентство.

Напомним

Белорусские власти проводили road show (переговоры с инвесторами) о размещении бондов еще в марте этого года, однако тогда выпуск был отложен из-за начала пандемии коронавируса.