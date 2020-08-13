Проминвестбанк заявил о 330 млн грн убытка

Проминвестбанк заявил о 330 млн грн убытка

 "Проминвестбанк" за январь-июль он зафиксировал убыток в 330,9 млн грн (в том числе за июль – 111,7 млн грн), тогда как за аналогичный период прошлого года декларировал доход 779,3 млн грн. Об этом сообщает Finbalance.

На 1 августа "Проминвестбанк" декларировал показатель достаточности (адекватности) регулятивного капитала на уровне 19,76% (требование НБУ - не менее 10%).

При этом он нарушал норматив риска общей длинной открытой валютной позиции (Л13-1; должно быть не более 10%), который на отчетную дату составил 130,6%, а также норматив риска общей короткой открытой валютной позиции (Л13-2, тоже имеет быть не более 10%), который составил 132,9%.

По результатам прошлогоднего стресс-теста, у "Проминвестбанка" по базовым макроэкономическим сценариям была установлена потребность в капитале на 4,6 млрд грн, а по неблагоприятному макросценарию - 6,32 млрд грн. По данным банка, с учетом осуществленных им мероприятий, на 01.09.2019 потребность в капитале по базовому макросценарию уменьшилась до 2,7 млрд грн, а по неблагоприятному макросценарию - до 3,96 млрд грн.

15 июня состоялось собрание акционеров "Проминвестбанка", которые отказались принять решение об увеличении его уставного капитала на 850 млн грн (путем размещения акций дополнительной эмиссии существующей номинальной стоимости за счет дополнительных взносов).

В ноябре 2019 года "Проминвестбанк" объявил о закрытии текущих счетов физических лиц-предпринимателей, а несколько позже - о прекращении сотрудничества с Mastercard и остановку обслуживания карточных счетов юрлиц-клиентов. В декабре банк сообщил, что оставил только одно отделение для обслуживания клиентов. В начале июля 2020 банк объявил, что закрывает счета физлиц.

МинПром по материалам Finbalance

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