Украинский фонд стартапов запустил грантовую программу обучения
Украинский фонд стартапов запустил грантовую специализированную учебную программу для создателей проектов, которая повышает их квалификацию и помогает усовершенствовать навыки в развитии бизнеса. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры в фейсбуке.
Сколько выделят стартапам
Государственный фонд «Украинский фонд стартапов» (УФС) по итогам седьмого и восьмого питчей (презентация проекта перед потенциальными инвесторами), проведенных 23 июня и 3 июля, принял решение выделить $300 тысяч девяти украинским стартапам.
Ознакомиться с деталями программы и подать заявку можно по ссылке.
Об Украинском фонде стартапов
Украинский фонд стартапов (УФС) - это государственный фонд, основанный по инициативе Кабинета министров.
Миссия фонда - поддерживать инновационные проекты и помогать украинским предпринимателям создавать успешные глобальные компании. Фонд предоставляет гранты компаниям и физлицам-предпринимателям на начальных стадиях их развития (pre-seed и seed).
Ранее сообщалось
- Напомним, Фонд финансирует стартапы на ранних стадиях их развития (pre-seed и seed): в сумме $ 25 000 - на стадии pre-seed и $ 50 000 - на стадии seed. В целом один растущий стартап, который растет, может получить до $ 75 000.