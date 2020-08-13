Украинский фонд стартапов запустил грантовую программу обучения

Украинский фонд стартапов запустил грантовую специализированную учебную программу для создателей проектов, которая повышает их квалификацию и помогает усовершенствовать навыки в развитии бизнеса. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры в фейсбуке.

Украинский фонд стартапов запустил грантовую программу обучения
Фото: business-magazine.online

Сколько выделят стартапам

Государственный фонд «Украинский фонд стартапов» (УФС) по итогам седьмого и восьмого питчей (презентация проекта перед потенциальными инвесторами), проведенных 23 июня и 3 июля, принял решение выделить $300 тысяч девяти украинским стартапам.

Ознакомиться с деталями программы и подать заявку можно по ссылке.

Об Украинском фонде стартапов

Украинский фонд стартапов (УФС) - это государственный фонд, основанный по инициативе Кабинета министров.

Миссия фонда - поддерживать инновационные проекты и помогать украинским предпринимателям создавать успешные глобальные компании. Фонд предоставляет гранты компаниям и физлицам-предпринимателям на начальных стадиях их развития (pre-seed и seed).

Ранее сообщалось

  • Напомним, Фонд финансирует стартапы на ранних стадиях их развития (pre-seed и seed): в сумме $ 25 000 - на стадии pre-seed и $ 50 000 - на стадии seed. В целом один растущий стартап, который растет, может получить до $ 75 000.

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