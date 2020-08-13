Нефть дешевеет после прогноза ОПЕК

13 августа нефть дешевеет после того, как ОПЕК заявила, что спрос на топливо упадет больше, чем ожидалось. Однако данные правительства США показывают, что запасы сокращаются, а спрос возвращается, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

Нефть дешевеет после прогноза ОПЕК
Фото: rbc.ru

Торги на бирже

  • Нефть марки Brent подешевела на 0,29% до $45,30 за баррель к 10:05 по киевскому времени, после роста на 2% на предыдущей сессии.
  • Нефть WTI подешевела на 0,33% до $42,53, после роста на 2,6% в среду.

Что повлияло на цены

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) заявила в ежемесячном отчете, что мировой спрос на нефть упадет на 9,06 млн баррелей в сутки до 90,63 млн баррелей в сутки, что больше, чем снижение на 8,95 млн баррелей в сутки, ожидаемое месяц назад.

ОПЕК ожидает, что в 2021 году мировой спрос на нефть вырастет на 7,00 миллиона баррелей в сутки до 97,63 миллиона баррелей в сутки.

«ОПЕК опубликовала медвежий ежемесячный прогноз, который указывает на то, что мировой спрос на нефть в 2020 году упадет больше, чем прогнозировалось ранее, из-за коронавируса, и есть сомнения в восстановлении в следующем году», — сказал старший менеджер по сырьевым товарам в Phillip Futures Автар Санду.

Тем не менее, в США запасы сырой нефти и бензина упали на прошлой неделе, так как нефтеперерабатывающие предприятия увеличили производство, а спрос улучшился, говорится в докладе правительства.

Спрос на топливо в США на прошлой неделе вырос до 19,37 миллиона баррелей в день, самого высокого уровня с марта, как показали данные Управления по энергетической информации (EIA), в то время как добыча нефти упала до 10,7 миллиона баррелей в день (баррелей в день) с 11 миллионов баррелей в сутки.

Аналитики считают, что растущая неопределенность из-за тупиковой ситуации в Вашингтоне относительно пакета мер стимулирования для поддержки восстановления после сильнейшего влияния пандемии коронавируса также может оказать давление на цены.

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