Китай может лишиться доступа к глобальной долларовой системе

Резкая эскалация напряженности в отношениях Вашингтона и Пекина вызвала опасения в Китае об усилении финансовой войны, которая может привести к тому, что страна лишится доступа к глобальной долларовой системе.



Китайские чиновники и экономисты в последние месяцы публично обсуждают худшие сценарии, при которых Китаю перекроют доступ к расчетам в долларах. Также есть опасения, что Вашингтон заморозит или конфискует часть огромных вложений Китая в госдолг США .



Эти опасения привели к новым призывам укрепить глобальное влияние юаня, чтобы уменьшить зависимость от доллара.



Некоторые экономисты даже поддерживают идею проведения расчетов в юанях при экспорте китайских вакцин против коронавируса и рассматривают способы обойти расчеты в долларах с помощью цифровой версии валюты.



Угроза финансового "разделения" Китая и США становится "ясной и настоящей", - сказал Шуан Дин из Standard Chartered.



"Интернационализация юаня была полезной. Сейчас она становится необходимой", - сказал он.



Любая попытка Вашингтона отрезать Китай от долларовой системы или ответные меры Пекина по продаже крупной части госдолга США могут потрясти финансовые рынки и нанести ущерб мировой экономике, считают аналитики.



"Мы должны мысленно подготовиться к тому, что Соединенные Штаты исключат Китай из долларовой системы расчетов", - сказал Рейтер экономист BOC International Гуань Тао.



МинПром