Доходность облигаций США выросла до максимума больше чем за месяц
Доходность долгосрочных гособлигаций США достигла максимального уровня более чем за месяц.
Доходность долгосрочных гособлигаций США достигла максимального уровня более чем за месяц. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Как подорожали бумаги
Доходность десятилетних бумаг выросла до 0,68% с 0,535%, которые были 6 августа. Доходность 30-летних облигаций достигла максимума с начала июля, пишет издание.
Что повлияло на рост
Резкий рост доходности означает существенный разворот на рынке облигаций, поскольку в конце прошлой недели 10-летние бумаги оказались на почти рекордно низком уровне.
Сигналы Минфина США некоторым инвесторам было сложно считывать, и падение доходности показывает, что экономические прогнозы вызывают у них тревогу, несмотря на то, что фондовые рынки продолжают расти после резкого обвала в марте, считает газета.
Рост доходности облигаций объясняется тем, что инвесторы стали избавляться от облигаций, поясняет WSJ. Дилеры сократили часть своих инвестиций в бумаги, а менеджеры фондов освободили место в портфелях в ожидании новой волны предложения облигаций. Другой причиной роста могут быть летние каникулы в Европе и США, из-за которых сократились объемы торгов в целом.
Как ожидается, США приступят к новым заимствованиям на этой неделе, в том числе за счет продажи облигаций. Деньги нужны правительству для поддержки восстановления экономики.
WSJ пишет, что в среду, 12 августа, правительство разместит 10-летние облигации на сумму $38 млрд, а в четверг — 30-летние облигации на $26 млрд. Во вторник были реализованы трехлетние бумаги на $48 млрд — то есть, всего за неделю США могут привлечь $112 млрд.
Доходность казначейских облигаций США сейчас оказалась «на более интересном уровне», считает инвестиционный директор лондонского офиса компании по управлению активами Amundi Лоран Кроснье.
Он допускает, что Конгресс США может достичь соглашения о новом пакете мер стимулирования экономики, в рамках которого США разместят еще облигации на $1 трлн.
Спрос на новые бумаги должен быть высоким, поскольку инвесторы заинтересованы в надежных активах, поскольку ожидают дальнейшей волатильности на рынках, говорит макро-стратег Nordea Asset Management Себастьен Гали.
На фондовом рынке могут возникнуть проблемы в сентябре-октябре, поскольку оптимистичные надежды на скорое восстановление экономики начнут развеиваться, предполагает он.
Чтобы подстраховаться, он советует приобрести облигации, которые в среднем истекают через 15 лет: то есть, сочетание 10-летних и 30-летних.
«Сейчас на рынках много излишнего оптимизма. Стоит посмотреть на инструменты хеджа, чтобы подстраховаться. Владейте тем, что может дать защиту и при этом все равно принести доход», — посоветовал эксперт.