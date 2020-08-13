Доходность облигаций США выросла до максимума больше чем за месяц

Доходность долгосрочных гособлигаций США достигла максимального уровня более чем за месяц.

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Доходность долгосрочных гособлигаций США достигла максимального уровня более чем за месяц. Об этом сообщает The Wall Street Journal. Как подорожали бумаги Доходность десятилетних бумаг выросла до 0,68% с 0,535%, которые были 6 августа. Доходность 30-летних облигаций достигла максимума с начала июля, пишет издание. Что повлияло на рост

Резкий рост доходности означает существенный разворот на рынке облигаций, поскольку в конце прошлой недели 10-летние бумаги оказались на почти рекордно низком уровне. Сигналы Минфина США некоторым инвесторам было сложно считывать, и падение доходности показывает, что экономические прогнозы вызывают у них тревогу, несмотря на то, что фондовые рынки продолжают расти после резкого обвала в марте, считает газета.

Рост доходности облигаций объясняется тем, что инвесторы стали избавляться от облигаций, поясняет WSJ. Дилеры сократили часть своих инвестиций в бумаги, а менеджеры фондов освободили место в портфелях в ожидании новой волны предложения облигаций. Другой причиной роста могут быть летние каникулы в Европе и США , из-за которых сократились объемы торгов в целом.

Как ожидается, США приступят к новым заимствованиям на этой неделе, в том числе за счет продажи облигаций. Деньги нужны правительству для поддержки восстановления экономики. WSJ пишет, что в среду, 12 августа, правительство разместит 10-летние облигации на сумму $38 млрд, а в четверг — 30-летние облигации на $26 млрд. Во вторник были реализованы трехлетние бумаги на $48 млрд — то есть, всего за неделю США могут привлечь $112 млрд.