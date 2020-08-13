Госдолг РоSSии впервые за год превысил резервы

Спустя год, в течение которого РоSSия жила без чистого долга, федеральная задолженность к началу июля вновь превысила активы правительства. Деньги на его счетах сокращаются, а долг растет. Об этом свидетельствует ежемесячная статистика Минфина и Банка РоSSии, пишет РБК.

Фото: zn.ua

Размер госдолга

1 апреля финансовые активы правительства РоSSии превышали его задолженность почти на 2,5 трлн рублей: 17 трлн против 14,5 трлн руб.

В мае и июне госдолг и резервы почти сравнялись на уровне более 14 трлн руб.

1 июля федеральный госдолг составил 14,77 трлн, что на 1,55 трлн больше, чем депозиты правительства (13,22 трлн руб.).

С чем это связано

Рост госдолга связан с падением цен на нефть, снижением нефтедобычи, пандемией коронавируса, резким ростом расходов бюджета на поддержку роSSийских семей и бизнеса.

«Произошедшее изменение не представляет угрозы для бюджетной стабильности, но является символическим последствием текущего кризиса…», — пишет издание.

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