Новостей.COM ⇒
2020-08-13
Фонд гарантирования продал активы банков-банкротов на 4,5 миллиона
Фонд гарантирования вкладов физических лиц на прошлой неделе продал активы пяти неплатежеспособных банков на 4,45 млн грн.
Фото: ukrinform.ru
Фонд гарантирования вкладов физических лиц на прошлой неделе продал активы пяти неплатежеспособных банков на 4,45 млн грн. Об этом сообщает
«В течение прошлой недели 3 – 7 августа состоялась продажа активов 5 банков, находящихся в управлении Фонда, на общую сумму 4,45 млн грн», -говорится в сообщении.
Что продал Фонд
- на 0,11 млн грн состоялись аукционы по продаже прав требования по кредитам
- 3,98 млн грн – от реализации основных средств банков
- 0,35 млн грн получено в результате продажи ценных бумаг
- 0,01 млн грн – в результате непосредственной продажи имущества банков.
Какие активы банков реализованы
- Фидобанка на сумму 2,48 млн грн;
- Дельта Банка на сумму 1,4 млн грн;
- Родовид Банка на сумму 0,45 млн грн.
- Актабанка на сумму 0,11 млн грн;
- ВТБ Банка на сумму 0,01 млн грн.
Напомним
Фонд гарантирования в течение 27 – 31 июля продал активы банков-банкротов на 126,5 млн грн.