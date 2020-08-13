Фонд гарантирования продал активы банков-банкротов на 4,5 миллиона

Фонд гарантирования вкладов физических лиц на прошлой неделе продал активы пяти неплатежеспособных банков на 4,45 млн грн.

Фонд гарантирования продал активы банков-банкротов на 4,5 миллиона
Фото: ukrinform.ru

Фонд гарантирования вкладов физических лиц на прошлой неделе продал активы пяти неплатежеспособных банков на 4,45 млн грн. Об этом сообщает ФГВФЛ.

«В течение прошлой недели 3 – 7 августа состоялась продажа активов 5 банков, находящихся в управлении Фонда, на общую сумму 4,45 млн грн», -говорится в сообщении.

Что продал Фонд

  • на 0,11 млн грн состоялись аукционы по продаже прав требования по кредитам
  • 3,98 млн грн – от реализации основных средств банков
  • 0,35 млн грн получено в результате продажи ценных бумаг
  • 0,01 млн грн – в результате непосредственной продажи имущества банков.

Какие активы банков реализованы

  • Фидобанка на сумму 2,48 млн грн;
  • Дельта Банка на сумму 1,4 млн грн;
  • Родовид Банка на сумму 0,45 млн грн.
  • Актабанка на сумму 0,11 млн грн;
  • ВТБ Банка на сумму 0,01 млн грн.

Напомним

Фонд гарантирования в течение 27 – 31 июля продал активы банков-банкротов на 126,5 млн грн.

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