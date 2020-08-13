Третий своп-аукцион: НБУ удовлетворил заявки пяти банков на 2 миллиарда

Национальный банк на третьем аукционе своп процентной ставки 12 августа удовлетворил заявки пяти банков на 2 млрд грн по средневзвешенной процентной ставке 6,5% годовых. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

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Сколько банков участвовали

В аукционе приняли участие пять банков. Они подали восемь заявок общим объемом 3,13 млрд грн под ставку от 5,75% до 6,5% годовых.

Предельная ставка была установлена на уровне 6,5%.

Напомним, на втором аукционе своп процентной ставки 15 июля НБУ удовлетворил заявки пяти банков на 410 млн грн по средневзвешенной процентной ставке 6,5%.

Что такое своп процентной ставки

В мае 2020 года регулятор утвердил Положение о проведении Национальным банком на межбанковском рынке операций своп процентной ставки.

Это открыло путь к внедрению нового инструмента, который снизит процентные риски для банков и придаст им стимулы для инвестиций и долгосрочного кредитования.

В НБУ уточняют, что своп процентной ставки позволит банкам зафиксировать ставку по кредитам на долгий период на одном уровне и «застраховать» их от изменений стоимости ресурсов. Это, в свою очередь, будет способствовать развертыванию долгосрочного кредитования в гривне.

Напомним