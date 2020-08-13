Нафтогаз перечислил в бюджеты всех уровней почти 80 миллиардов с начала года
НАК «Нафтогаз Украины» с начала года уплатил 77,9 млрд грн в государственный и местные бюджеты. Об этом сообщает пресс-служба компании, передает Укринформ.
На сколько пополнили бюджет
«По оперативным данным, за январь-июль 2020 года поступления в государственный и местные бюджеты от Группы Нафтогаз составили около 77,9 млрд грн (в том числе остаток дивидендов по результатам 2019 года — 39,6 млрд грн)», — говорится в сообщении.
В Нафтогазе отмечают, что поступления от предприятий Группы составляли более 17% общих доходов государственного бюджета в январе-июле 2020 года.
По результатам 2019 года фактический совокупный размер налоговых и дивидендных платежей группы в бюджеты всех уровней составил 121,4 млрд грн.
Сколько должны отчислять госкомпании
26 апреля 2020 года Кабмин утвердил норматив для выплат в бюджет части прибыли предприятий, где государство имеет более 50% акций.
Сообщалось, что Укрэнерго и Укргидроэнерго перечислят в виде дивидендов 30% от прибыли, Приватбанк – 75%, Нафтогаз — 95%.
6 мая Кабмин принял решение, что по результатам финансово-хозяйственной деятельности, начиная с 1 января 2020 года, госпредприятия будут отчислять в госбюджет 80% чистой прибыли.
Напомним
- НАК «Нафтогаз Украины» в июне сделал второй дивидендный платеж в госбюджет по итогам 2019 года в размере 39,625 млрд грн.
- Таким образом, в дополнение к первому платежу в сумме 8,5 млрд грн, который был уплачен авансом в 2019 году, общая сумма дивидендов НАК за 2019 год составляет 48,125 млрд грн.
- Как сообщалось, это рекордная сумма дивидендов, полученных бюджетом от государственной компании. Она в 2,4 раза превысила аналогичные выплаты Нафтогаза в госбюджет за 2018 год.