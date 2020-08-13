Турция с начала года сократила импорт роSSийского газа в 1127 раз

С марта крупнейшим поставщиком газа в Турцию является Азербайджан.

Турция с начала года сократила импорт роSSийского газа в 1127 раз
Фото: oilreview.kiev.ua

В июне Турция купила у РоSSии в 1127 раз меньше газа, чем в начале 2020 года. В экспорте "Газпрома" сегодня продажи в Турцию составляют 0,01%.

Об этом сообщает польское специализированное издание Еnergianews.

"В течение двух лет Анкара в корне переориентировала свой газовый рынок с импортного роSSийского сырья на газ из Азербайджана и LNG-терминалов. По данным Федеральной таможенной службы РоSSии, Турция импортировала 2 млн. кубометров роSSийского газа в июне. Это в 1127 раз меньше, чем в январе и в 585 раз меньше, чем в мае. Для сравнения, в 2018 году Турция купила у "Газпрома" 23,96 млрд кубометров газа, а в 2019 году только 15 млрд кубометров", - говорится в сообщении.

На днях глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Азербайджан уже вышел на первое место по поставкам природного газа в Турцию. Кроме того, Турция намерена увеличить объем закупок азербайджанского газа, передает Интерфакс-Азербайджан.

Азербайджан является крупнейшим поставщиком газа в Турцию с марта. В 2019 году импорт из Азербайджана в Турцию увеличился на 72%, в этом году динамика еще выше.

Азербайджанский газ в Турцию поставляется только с месторождения Шах-Дениз. В 2019 году поставки азербайджанского газа в Турцию составили 9 млрд 584, 78 млн кубометров (рост на 27,3%).

Из-за отсутствия заказов остановились два роSSийских газопровода в Турцию. В мае "Газпром" прекратил передачу газа по газопроводу "Голубой поток". По информации Reuters, также в июле "Турецкий поток" (мощность передачи составляет 16 млрд м куб) был пуст. 27 июля турецкий национальный газовый оператор Botas объявил плановую проверку трубопровода. Это должно было продолжаться до 10 августа. Информации о том, что газопровод возобновил работу, пока нет.

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