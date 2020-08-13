Металлурги снизили потребление энергоресурсов

Украинские металлургические предприятия в январе-июле 2020 года сократили потребление энергоресурсов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в информации Объединения предприятий "Укрметаллургпром".



В частности отечественная металлургия потребила порядка 1,07 млрд куб.м природного газа (96% относительно аналогичного периода 2019 г.).



Потребление электроэнергии металлургическими предприятиями в январе-июле 2020 года составило порядка 6,41 млрд кВт-ч (95% относительно аналогичного периода 2019 г.).



По уточненным данным "Укрметаллургпрома" в январе-июле выплавка стали в Украине снизилась на 6,8%, до 11,86 млн тонн, производство чугуна – на 1,3%, до 11,74 млн тонн, а выпуск проката – на 3,1%, до 10,65 млн тонн.

